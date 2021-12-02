تمور بدل الخمور| تفاصيل أزمة عمر كمال وإحالته للتحقيق بنقابة الموسيقيين

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين بسبب حفل المطرب عمر كمال في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، ولكن الأزمة التي حدثت له مع نقابة المهن الموسيقية، جاءت بعد انقضاء الحفل، الذي قام فيه المطرب باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب».

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي تفاصيل أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين الأخيرة.

عمر كمال يستبدل كلمات بنت الجيران

بدأت الأزمة حينما نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو من حفله الأخير بـ موسم الرياض ، خلال غنائه على المسرح.

وخلال الفيديو ظهر عمر كمال و يغير فى كلمات أغنية “ بنت الجيران ” ممازحاً الجمهور ، حيث أستبدل كلمات الأغنية : واشرب تمور وحليب".

السعودية أطهر أرض

بعدها حرص مغني المهرجانات عمر كمال على التعليق على خبر نشرته الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد، عن تغييره كلمات مهرجان "بنت الجيران" في حفله بموسم الرياض أمس.

وعلق عمر كمال على عنوان خبر صدى البلد " أشرب تمور وحليب .. عمر كمال يستبدل كلمات بنت الجيران بالسعودية"، قائلا:" بنفذ تعليمات النقابة ومش بقول الكلمتين وكمان لايقين في السعودية أطهر أرض".

إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

وتابعت النقابة في بيانها: «في آخر حفلات المطرب عمركمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة فقال (أنا واقف علي أرض طاهره) علمآ أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشئ».

وأضافت النقابة في بيانها: «وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوي المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلآ في موقعه والتصدي لكل مهو مسف وردئ علي الساحة الفنية وخطورته علي مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف».

ونوهت نقابة الموسيقيين في بيانها: «وعليه فقد تم إحالة المطرب عمر كمال إلي التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ الي مصر وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق».

عمر كمال يرد

رد مغني المهرجانات عمر كمال على إحالته للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بعد حفله في موسم الرياض و استبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب».

وقال في فيديو عبر صفحته على فيسبوك:" فوجئت أني تقدمت للتحقيق، وأنا أهنت مصر في أيه، وانا لم أقل شيئا خاصا يخص الأراضي المقدسة وغير مسئول عن أى كوميكس منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انا كنت بهرج مع الجمهور السعودي، والسعودية معروفة بالتمر والحليب، ومن المنطلق هذا قلت تلك الجملة، وانا لم أسئ لمصر.

رد ناري من الموسيقيين

علّق طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على قرار النقابة إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق، بسبب ما قام به في حفله بموسم الرياض، حيث استبدل جُملة في أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" وهي جملة "هشرب خمور وحشيش" بـ"هشرب تمور وحليب"، ثم أشار أن سبب تغييره الجملة أنه يقف على أرض طاهرة.

وقال مرتضى، في مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "مصر بلد الأديان والسماحة، ومصر ذكرت في القرآن أكثر من البلد التي نزل فيها القرآن، ومكنش يجب هذا التصريح تماما، نحن أمام اللاوعي واللاثقافة، عمر عضو في نقابة الموسيقيين، وعلى الفور اجتمع مجلس النقابة لاعتباره التغيير والتصريح فيها إهانة لمصر وللمصريين وهذا لا يجب ولا يصح تحت أي مسمى".

أضاف: «الموضوع مش هيخلص بمجرد أن عمر يطلع يعتذر عن التصريح، الموضوع أكبر من الاعتذار، أنت بتتكلم عن مصر وشعبها الذي أول من علم الإنسان في الأرض، إحنا المصريين يا جماعة، تقصد إيه يعني بأنك على أرض طاهرة؟ مصر إيه يعني؟ لن نقبل أي مبررات من عمر كمال، تم تشكيل لجنة للتحقيق، ونحن جندنا أنفسنا للدفاع عن مصر والمصريين بعد تصريحات عمر كمال».