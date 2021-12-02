عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول الأسمنت الطيني المبتكر المكلس بالحجر الجيري LC3

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس  ورشة عمل للأسمنت الطيني المبتكر المكلس بالحجر الجيري LC3 يوم أمس الأول الثلاثاء  بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتنسيق بين غادة بسيونى استاذ مادة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس و عضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة و التطبيقية و عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء البحتة و التطبيقية و تحت رعاية ا.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تعتبر مواد البناء من أكبر العوامل المسببة للثلوث وانبعاثات CO2 ثاني أكسيد الكربون في مصر واهمها صناعة الاسمنت. 

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه مجهودات الدولة لربط الصناعة بالبحث وفي الوقت التي تتجه فيه أيضا نحو التقدم والازدهار وفى ظل التغيرات الخطيرة التي يحدثها التغير المناخي وإعلان السيد رئيس الجمهورية عن استضافة قمة المناخ في مصر للدورة السابعة والعشرون، واستعداد الدولة لتطبيق التكنولوجيا الخضراء والعمل على تعزيز والسعي للوصول لنتائج مؤتمر باريس للمناخ والحد ومواجهة آثار التغير المناخي والتهديدات البيئية الأخرى.  

و تمت مناقشة استخدام الاسمنت الثلاثي المبتكر LC3 من ناحية الجانب الفني والتطبيقي والجانب البيئي والاقتصادي. واستخدام تقنيات تصنيع الاسمنت وتطوير المعدات الازمة للتصنيع.


وافتتحت اللقاء السيدة الدكتور غادة بسيونى استاذ مادة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس و عضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة و التطبيقية بالاكاديمية و عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء البحتة و التطبيقية وبحضور ممثلى الدولة من الوزارات المختلفة وصناع القرار وذلك لتقديم مادة جديدة تستخدم بديل الاسمنت تستخدم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وإمكانية طرحها في السوق المصري. بحضور الدكتور احمد رضا نائب وزيرة الصناعة والسيد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس غرفة صناعة مواد البناء العضو المنتدب لمجموعة تيتان للاسمنت. ممثلا عن الغرفة ومصنعين مواد البناء بمصر. وقد القت غادة بسيونى كلمة ترحيب بالحضور وافتتاح اللقاء وبمشاركة الدكتور توماس جيلوت الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة والذي له أكثر من 20 سنة خبرة في الاستدامة والتدوير والبيئة الصناعية. 

ويقود برنامج تطوير إزالة الكربون من Holcim عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويلعب دوراً رائداً في تطوير مختلف المبادرات الإستراتيجية وأنشطة تطوير الأعمال وإعادة التصميم التنظيمي وبرامج الترشيد الصناعي.


وقد انعقدت ورشة العمل بحضور السيدة لينا السمرا ممثلا عن البنك الأوربي للإعادة الاعمار والتنمية والذي يقدم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر ويدعم تحول مصر للاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو خاص باستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم. وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).
وبتواجد البروفيسور كارين سكريفنر افتراضيا مدير المشروع (EPFL) والذي يعد من أحد وأكثر مؤسسات العلوم والتكنولوجيا شهرة وعالمية في أوروبا. وتتمتع بفريق عالمي رائد في الكيمياء البينية الدقيقة للأسمنت والخرسانة ومختبرات مواد البناء ويتمتع المركز بخبرة عالمية والذي يأخذ زمام المبادرة العالمية في هذا المشروع.

txt

كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بتطعيم كورونا .. صور


وعلي جانب اللقاء العالمي ألقى السيد الدكتور سومن مايتي هو عالم وعضو في مركز الموارد التكنولوجية TRC ويدير أعمال إدارة التكنولوجيا في شركة TARA الهندية. وقد تم التأكيد على استخدام أنظمة التكنولوجيا النظيفة والبدلية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية. وتمت مناقشة أداء الخرسانة المنتجة من LC3. 


وبدعوة السيد - البروفيسور فرناندو مارترينا من وحدة CIDEM التابع لجامعة "مارتا أبرو" د ، ثاني أكبر جامعة وأكثرها تنوعًا في كوبا. حيث يعتبر وحدة CIDEM مركز بحثي يتمتع بخبرة كبيرة في المرحلة البينية بين العلم والتنفيذ العملي، مع تركيز قوي في مجال البناء من خلال ابتكارات واستخدام التقنيات المناسبة لتصنيع المواد البيئية. هي مركز الإقليمي رائد في LC3 في أمريكا اللاتينية. وذلك لألقاء الضوء علي معيار استخدام LC3 ومقارنة مع الأنواع الأخرى للأسمنت والحصول الخرسانة عالية الأداء (HPC)
ومن ناحية الفوائد البيئية التي يوفرها المنتج فقد ألقى الضوء علي ذلك السيد الدكتور سيلاس ماركيرت من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان.

 

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جامعة عين شمس التكنولوجيا رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

التطورات الأخير ة .. جدة تستعد لاستضافة سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

بعد يوم من الاغلاق.. إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية على متنها 2000 سائح

إساءة لمصر.. تفاصيل مشادة أحمد موسى وعمر كمال على الهواء

مطار الغردقة الدولى يستقبل 93 رحلة طيران تقل 14 ألف راكب

الإسكان: الأحد فتح باب التظلمات لغير المقبولين بشقق "سكن لكل المصريين 2"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

مصرع رضيعين توأم في ظروف غامضة بالشرقية

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ