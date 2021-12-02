جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول الأسمنت الطيني المبتكر المكلس بالحجر الجيري LC3

نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس ورشة عمل للأسمنت الطيني المبتكر المكلس بالحجر الجيري LC3 يوم أمس الأول الثلاثاء بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتنسيق بين غادة بسيونى استاذ مادة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس و عضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة و التطبيقية و عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء البحتة و التطبيقية و تحت رعاية ا.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تعتبر مواد البناء من أكبر العوامل المسببة للثلوث وانبعاثات CO2 ثاني أكسيد الكربون في مصر واهمها صناعة الاسمنت.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه مجهودات الدولة لربط الصناعة بالبحث وفي الوقت التي تتجه فيه أيضا نحو التقدم والازدهار وفى ظل التغيرات الخطيرة التي يحدثها التغير المناخي وإعلان السيد رئيس الجمهورية عن استضافة قمة المناخ في مصر للدورة السابعة والعشرون، واستعداد الدولة لتطبيق التكنولوجيا الخضراء والعمل على تعزيز والسعي للوصول لنتائج مؤتمر باريس للمناخ والحد ومواجهة آثار التغير المناخي والتهديدات البيئية الأخرى.

و تمت مناقشة استخدام الاسمنت الثلاثي المبتكر LC3 من ناحية الجانب الفني والتطبيقي والجانب البيئي والاقتصادي. واستخدام تقنيات تصنيع الاسمنت وتطوير المعدات الازمة للتصنيع.



وافتتحت اللقاء السيدة الدكتور غادة بسيونى استاذ مادة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس و عضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة و التطبيقية بالاكاديمية و عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء البحتة و التطبيقية وبحضور ممثلى الدولة من الوزارات المختلفة وصناع القرار وذلك لتقديم مادة جديدة تستخدم بديل الاسمنت تستخدم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وإمكانية طرحها في السوق المصري. بحضور الدكتور احمد رضا نائب وزيرة الصناعة والسيد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس غرفة صناعة مواد البناء العضو المنتدب لمجموعة تيتان للاسمنت. ممثلا عن الغرفة ومصنعين مواد البناء بمصر. وقد القت غادة بسيونى كلمة ترحيب بالحضور وافتتاح اللقاء وبمشاركة الدكتور توماس جيلوت الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة والذي له أكثر من 20 سنة خبرة في الاستدامة والتدوير والبيئة الصناعية.

ويقود برنامج تطوير إزالة الكربون من Holcim عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويلعب دوراً رائداً في تطوير مختلف المبادرات الإستراتيجية وأنشطة تطوير الأعمال وإعادة التصميم التنظيمي وبرامج الترشيد الصناعي.



وقد انعقدت ورشة العمل بحضور السيدة لينا السمرا ممثلا عن البنك الأوربي للإعادة الاعمار والتنمية والذي يقدم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر ويدعم تحول مصر للاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو خاص باستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم. وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).

وبتواجد البروفيسور كارين سكريفنر افتراضيا مدير المشروع (EPFL) والذي يعد من أحد وأكثر مؤسسات العلوم والتكنولوجيا شهرة وعالمية في أوروبا. وتتمتع بفريق عالمي رائد في الكيمياء البينية الدقيقة للأسمنت والخرسانة ومختبرات مواد البناء ويتمتع المركز بخبرة عالمية والذي يأخذ زمام المبادرة العالمية في هذا المشروع.



وعلي جانب اللقاء العالمي ألقى السيد الدكتور سومن مايتي هو عالم وعضو في مركز الموارد التكنولوجية TRC ويدير أعمال إدارة التكنولوجيا في شركة TARA الهندية. وقد تم التأكيد على استخدام أنظمة التكنولوجيا النظيفة والبدلية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية. وتمت مناقشة أداء الخرسانة المنتجة من LC3.



وبدعوة السيد - البروفيسور فرناندو مارترينا من وحدة CIDEM التابع لجامعة "مارتا أبرو" د ، ثاني أكبر جامعة وأكثرها تنوعًا في كوبا. حيث يعتبر وحدة CIDEM مركز بحثي يتمتع بخبرة كبيرة في المرحلة البينية بين العلم والتنفيذ العملي، مع تركيز قوي في مجال البناء من خلال ابتكارات واستخدام التقنيات المناسبة لتصنيع المواد البيئية. هي مركز الإقليمي رائد في LC3 في أمريكا اللاتينية. وذلك لألقاء الضوء علي معيار استخدام LC3 ومقارنة مع الأنواع الأخرى للأسمنت والحصول الخرسانة عالية الأداء (HPC)

ومن ناحية الفوائد البيئية التي يوفرها المنتج فقد ألقى الضوء علي ذلك السيد الدكتور سيلاس ماركيرت من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان.