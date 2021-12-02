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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تقول الابراج للحفاظ علي صحتك خلال الشتاء؟؟

صدى البلد

يجلب الشتاء معه العديد من الأمراض الموسمية، إذا كنت شخصًا مهتمًا بالطقس الشتوي ، فقد حان الوقت لاتخاذ جميع التدابير للبقاء بصحة جيدة أثناء احتساء فنجانك المفضل. 

وأثناء وجودك هناك ، إليك قراءة خاصة هذا الشتاء من جيفيكا شارما ، قارئ بطاقات التاروت ومستشار التوجيه وفقا لindianexpress 

الجدي 

يحتاج الجدي إلى التأكد من أنهم يبقون أنفسهم في حالة ذهنية إيجابية. لا ينبغي أن ينزعجوا من أي شيء يزعج مزاجهم للبقاء بصحة جيدة وسعادة خلال فصل الشتاء. يمكن أن يسبب البليد في الشتاء بعض التقلبات في مزاجهم والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم العقلية .

الدلو

 تحتاج إلى إنهاء جميع مشكلات الماضي والبدء من جديد خلال فصل الشتاء إذا كنت ترغب في أن تعيش حياة سعيدة وصحية. عليك أن تتعلم قبول الأشياء على حقيقتها وحتى تقبل أخطائك. بهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على التعامل مع كل ما قد يأتي في طريقك.

 

برج الحوت

خلال فصل الشتاء ، يجب أن تستثمر وقتك ومواردك لتحسين صحتك. وتحتاج إلى أن يكون واضحًا في ذهنك أنه عليك الانتظار بصبر لرؤية النتائج. لن تكون التحسينات مرئية بين عشية وضحاها.

برج الحمل

يجب أن تكون حريصًا على صحتك وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كلما دعت الحاجة. إذا قررت الخضوع لبعض العلاج ، فأنت بحاجة إلى التأكد من استشارة شخص يمكنه أن يقدم لك أفضل إرشادات أو مساعدة ممكنة.

 

الثور
تحتاج إلى إحداث تغيير في روتينك اليومي إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء. يمكنك إضافة القليل من التمارين في يومك أو يمكنك الذهاب في نزهة من شأنها أن تساعد جسمك وعقلك فقط.


يحتاج الجوزاء إلى تذكير أنفسهم بأنهم يحافظون على نشاطهم وألا يكونوا كسالى خلال فصل الشتاء. يمكنك أن تشغل نفسك بأي عمل يتطلب عملاً بدنيًا للبقاء بصحة جيدة.

سرطان

يجب أن يسعى مرضى السرطان للحفاظ على توازن صحي بين صحتهم العقلية والبدنية حتى يتمكنوا من عيش حياة صحية خلال فصل الشتاء. تحتاج إلى تقسيم كل عملك حتى لا تتعرض للتوتر وتقع فريسة لأي مرض.

الاسد

خلال فصل الشتاء هذا ، سوف يجلب لك Leo الخروج والاحتفال بإنجازاتك الفرح وسيؤدي إلى أجواء إيجابية. إن إبقاء نفسك في جو من البهجة سيزيد من أي نوع من الإكراه العقلي أيضًا.

برج العذراء

خلال فصل الشتاء هذا ، يجب عليك بذل كل الجهود للحفاظ على نظام غذائي صحي وعدم الهروب منه. تحتاج إلى إضافة شكل من أشكال التمارين إلى روتينك اليومي إذا كنت ترغب في العيش والحفاظ على حياة صحية. قد يؤدي إغفال الاهتمام بصحتك إلى بعض المشاكل في المستقبل.


الميزان

خلال فصل الشتاء ، إذا كنت قد أنشأت بعض الخطط للقيام بشيء ما ، فأنت بحاجة إلى التأكد من الاستمرار دون الاعتماد على الآخرين. إذا كنت تعتمد على الآخرين ، فسيتعين عليهم مواجهة خيبة الأمل. هذا من شأنه أن يزعج سلامتك العقلية .

العقرب

يحتاج برج العقرب إلى استثمار الكثير من الوقت والجهد إذا رغب في الحفاظ على نمط حياة صحي خلال فصل الشتاء هذا. لن تتحول الأمور إلى مهمة سهلة بالنسبة لهم ، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى التأكد من أنهم لن يتراجعوا.

برج القوس

في فصل الشتاء هذا ، يمكنك الاستفادة كثيرًا إذا اخترت القيام ببعض الرحلات واستكشاف أماكن مختلفة. سيساعدك هذا على البقاء في حالة ذهنية سعيدة وحيوية. هذا من شأنه أن يؤدي إلى صحة عقلية وجسدية جيدة .

الأبراج الأبراج الأبراج الأبراج الأبراج

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