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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية 2021-2022

رئيس الجامعة مع اتحاد
رئيس الجامعة مع اتحاد طلاب الجامعة

أعلنت مساء اليوم الخميس نتيجة المرحلة الأخيرة للإنتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، والتى أسفرت عن فوز الطالب عمرو مبروك عبد المجيد، بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والطالب فادى أشرف احمد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنين بمنصب نائب رئيس الاتحاد. 


  جرت عملية الانتخاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، ومشاركة رؤساء ونواب الإتحادات الطلابية بكليات جامعة الاسكندرية.

 

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  وفى كلمته عقب إعلان نتيجة الانتخابات هنأ الدكتور قنصوه، الطلاب الفائزين، وقدم الشكر لإتحاد الطلاب السابق على جهده خلال العام الماضي في ظل ظروف استثنائية، مؤكداً أن الجامعة ستدعم الإتحاد الطلابي الجديد، وستقدم له كافة التسهيلات المادية والمعنوية التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن النشاط الطلابي جزء أساسي فى الحياة الجامعية، ومرتبط بتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، ولفت أن الجامعة تسعى لزيادة الأنشطة الطلابية، ومستمرة فى إنشاء برامج لتأهيل الطلاب وإعداد كوادر قيادية للمستقبل، وأكد أيضاً أن الإتحاد الجديد لديه قدر من المرونة نظراً للجهود الذى قامت بها الجامعة فى تطعيم اغلب منتسبيها ضد فيروس كورونا، مما يساعد فى استعادة أغلب أنشطتها المختلفة تدريجياً.


ووجه الإتحاد الجديد إلى ضرورة توسيع دورهم وتشجيع جميع الطلاب على المشاركة فى مختلف الأنشطة، وتحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.


  كما أعلن رئيس الجامعة عن تقديم خمس منح دراسية للدراسة فى إحدى الجامعات العالمية المرموقة ذات الشراكة مع جامعة الإسكندرية لأعلى خمس طلاب مشاركة فى الأنشطة الطلابية، وتشمل هذه المنح جميع طلاب إتحاد طلاب كليات الجامعة.


    يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم ١٢٨٩ طالب وطالبة لخوض المارثون الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين بعد فحص الطلبات والطعون ١١٨٥ طالب وطالبة، وأسفرت نتائج انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الطلابية العليا، وعددها 7 لجان، بفوز الطالبة ملك امين خيرت بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة روان محمد السيد زريق بالفرقة الثالثة بكلية السياحة بمنصب الأمين المساعد.

وفى اللجنة الرياضية، فاز الطالبة مريم عمرو ابراهيم بكلية طب الأسنان بمنصب الأمين، والطالب كريم مصطفى احمد بكلية السياحة بمنصب الأمين المساعد.

 

وحسم الطالب محمد احمد حسين بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الاقتصادية منصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب مروان رمضان عبد المطلب الفرقة الثالثة كلية الحاسبات بمنصب الأمين المساعد.

وفى لجنة الجوالة فاز الطالب محمد محمود النجار الفرقة الرابعة بكلية التجارة منصب الأمين، والطالب مروان أيمن عبد الرازق عجبان الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد،

وفاز الطالب محمد محمد محفوظ عبد العزيز بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالبة سلمى رجب حسن الفرقة الرابعة بكلية السياحة  بمنصب الأمين المساعد.

 

وفى اللجنة الاجتماعية فاز الطالب أحمد على السيد على الفرقة الثالثة بكلية العلوم بمنصب الأمين، والطالب عبدالله محمد ركابى الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد.

وفاز بمنصب أمين اللجنة العلمية الطالب عبد الرحمن رضا ابراهيم بالفرقة الخامسة بكلية الطب، والطالبة علا محمد احمد محمد الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات بمنصب الأمين المساعد.
 

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