افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لوحدة الغدد الصماء بجامعة الزقازيق

افتتح اليوم الخميس الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى ، فعاليات المؤتمر السنوى السابع عشر لوحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق .

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت مصطفى رئيس قسم الباطنة و الدكتور خالد هدهود رئيس الوحدة ورئيس المؤتمر ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباطنة ووحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب والجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة .

من جانبه أكد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق ، خلال كلمة الافتتاح، على أهمية المؤتمر الذي يعد فرصة هامة لإثراء النشاط العلمي، والوقوف على أحدث طرائق العلاج لمرضى السكرى ، والذي يعتبر واحدًا من الأمراض المزمنة، والتي تتزايد أعداد المصابين به يوما بعد يوم.

وأشاد نائب رئيس جامعة الزقازيق بالجهد المبذول من كافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية، وخاصة وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب ، ودورهم المتميز فى خدمة المرضى ونشر الأبحاث العلمية فى مجلات عالمية مما يسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً .

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش طرق تشخيص وعلاج العديد من أمراض الغدد الصماء وخاصة ما يتعلق بمرض السكر ، حيث خرج بمجموعة من التوصيات وطرق العلاج الجديدة لهذه الأمراض مواكبة لأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية والمواكبة لمجتمعنا المعاصر .