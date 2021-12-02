عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لوحدة الغدد الصماء بجامعة الزقازيق

المؤتمر السنوى السابع
المؤتمر السنوى السابع عشر لوحدة الغدد الصماء

افتتح اليوم الخميس الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى ، فعاليات المؤتمر السنوى السابع عشر لوحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق .

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت مصطفى رئيس قسم الباطنة و الدكتور خالد هدهود رئيس الوحدة ورئيس المؤتمر ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباطنة ووحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب والجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة .

txt

منصور هاشم رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة أسوان

txt

جامعة الزقازيق تشارك في اجتماع مركز التميز للمياه الممول من الوكالة الأمريكية

من جانبه أكد  الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق ، خلال كلمة الافتتاح، على أهمية المؤتمر الذي يعد فرصة هامة لإثراء النشاط العلمي، والوقوف على أحدث طرائق العلاج لمرضى السكرى ، والذي يعتبر واحدًا من الأمراض المزمنة، والتي تتزايد أعداد المصابين به يوما بعد يوم.

وأشاد نائب رئيس جامعة الزقازيق بالجهد المبذول من كافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية، وخاصة وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب ، ودورهم المتميز فى خدمة المرضى ونشر الأبحاث العلمية فى مجلات عالمية مما يسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً .

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش طرق تشخيص وعلاج العديد من أمراض الغدد الصماء وخاصة ما يتعلق بمرض السكر ، حيث خرج بمجموعة من التوصيات وطرق العلاج الجديدة لهذه الأمراض مواكبة لأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية والمواكبة لمجتمعنا المعاصر .

رئيس جامعة الزقازيق جامعة الزقازيق التعليم الطلاب كلية الطب

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن العودة إلى التعليم عن بعد بسبب كورونا

الحلم أصبح حقيقة.. متحدث العاصمة الإدارية: انتقال 50 ألف موظف للحي الحكومي خلال 6 أشهر.. فيديو

كيفية إنشاء حساب Gmail مجانا

أعراضه بسيطة| بشرى من طبيب عن متحور أوميكرون ..فيديو

مصر ودول الاتحاد الأوروبي |كيف غيرت سياسات السيسي نظرة الأوروبيين إلى القاهرة؟

368 % ارتفاعا في عدد الاصابات الجديدة بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

هل تعود السعودية للحجر الصحي؟ ..الدكتور محمد العبد العالي يرد

بسبب عقب سيجارة .. حريق هائل بمخزن لعب أطفال بـ طريق الفيوم

مستشار رئيس الجمهورية يحذر من متحورات مستقبلية لـ كورونا بعد أوميكرون ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

كارثة أخلاقية ... طالب يعتدي بالضرب على معلمه

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

موجز الأخبار..ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا..انخفاض الحرارة وهذا موعد سقوط الأمطار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ