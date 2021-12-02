أستاذ مناعة: لقاح فايزر آمن تماما للأطفال.. واجتاز جميع الموافقات الطبية.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن اللقاح المخصص للأطفال هو فايزر لأنه اجتاز جميع الموافقات الطبية العالمية وأثبت أنه آمن تماما للأطفال.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاح فايزر أثبت مأمونية عالية بالنسبة للأطفال والحوامل، مشيرا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة خاصة للأطفال وفي الأيام الأخيرة وصل إلى مصر 4 ملايين جرعة.

التسجيل للأطفال

وأردف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أنه بدأ بالفعل التسجيل للأطفال لتلقي اللقاح من سن 12 عاما حتى 15 عاما، مشيرا إلى أن التغذية الجيدة والابتعاد عن التوتر وممارسة الرياضة ترفع مناعة الأطفال وتحميهم من خطر التعرض لفيروس كورونا.