أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد إحرازه هاتريك أمام الأرسنال

شارك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشيستر يونايتد، صورا من مباراة الأرسنال، والتي أنتهت بثلاثية نظيفة من أحرازه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رونالدو: “عقولنا بالفعل على المباراة القادمة، وليس هناك وقت للاحتفال! كان فوز اليوم مهمًا جدًا للعودة إلى المسار الصحيح، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى نصل إلى وجهتنا ... تهانينا لجميع زملائي في الفريق ، روح رائعة الليلة! وشكرًا خاصًا جدًا لمشجعينا ، لم نكن لنفعل ذلك بدونكم”.

حقق فريق مانشستر يونايتد مثيراً على حساب نظيره آرسنال على ملعب " أولد ترافورد "، في ختام الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الاول بعدما أرسلت الكرة من الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع ووصلت لإميل سميث رو خارج منطقة الجزاء الذي سددها وكان الحارس دي خيا كان ملقى على الأرض بعد دهس فريد لقدمه لتمر الكرة داخل الشباك.

وعادل اليونايتد بعد كرة مقطوعة من أرسنال وصلت عند ماجواير مررها إلى سانشو ثم إلى فريد داخل منطقة الجزاء يمررها إلى برونو يسددها قوية أرضية تسكن على يمين رامسديل إلى داخل الشباك.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 21 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.