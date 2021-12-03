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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خاص// دينا أيمن تكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل اختيارها من فوربس كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

دينا أيمن ضمن أكثر
دينا أيمن ضمن أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

كشفت دينا أيمن، أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية، لموقع "صدى البلد" اختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة في العالم على مستوى قارة أمريكا الشمالية، للعام 2022 .

 

واختارت فوربس دينا أيمن، المصرية الأمريكية، وأصغر أستاذة جامعية في مجال هندسة الكمبيوتر في جامعة نيو جيرسي NJIT ، والسفيرة في مبادرة "حياة كريمة" ضمن 30 شخصية تحت سن الثلاثين، الأكثر تأثيرا في العالم في قارة أمريكا الشمالية.

دينا أيمن ضمن أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

وأعلنت فوربس منذ ساعات عن اسم المهندسة دينا أيمن في قائمة Forbes 30 Under 30 2022, America ، أى ثلاثون شخصية تحت سن الثلاثين في قارة أمريكا الشمالية، هم الأكثر تأثيرا ونبوغا في العالم، وذلك في مجال التكنولوجيا .

 

وتم اختيار دينا أيمن، كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا على مستوى العالم، لدورها الكبير في تمكين النساء ودعمهن وتشجيعهن في مجال الإدارة وكذلك في مجال التكنولوجيا، ، حيث تعمل أيمن في مجال تمثل فيه الفتيات والنساء حوالي 7 % فقط ‏في حين أن النسبة الغالبة للرجال.  

دينا أيمن ضمن أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

وعلى الرغم من أن دينا أيمن لم تتخطى الثلاثين من عمرها، كما أنها ممثلة  للأقلية من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، إلا أنها استطاعت القيام بعمل مبادرات في شركة مايكروسوفت، كما تقوم بعمل مبادرات داخل مصر مع  وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزيرة نبيلة مكرم، كما تم أصبحت سفيرة لمبادرة حياة كريمة للمناطق الأكثر احتياجا في الريف والحضر، والتى تم إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.    

دينا أيمن ضمن أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم
دينا أيمن ضمن أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم



وقالت أيمن لصدى البلد إن فوربس تقوم باختيار الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم، على أكثر من مستوى الأول : مستوى قارة أمريكا الشمالية، والثانى : على مستوى قارة أوروبا، ومؤخرا، قامت المجلة باختيار الشخصيات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

 

وبدأت مجلة فوربس بإجراء قائمة سنوية تضم أقوى الرجال والنساء وأكثرهم نفوذا وتأثيرا في العالم منذ عام 2009 تحت عنوان «قائمة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم»، حيث تضم القائمة اسم واحد لكل 100 مليون شخص.

 

ودينا أيمن هي مصرية ‏أمريكية ولدت في ولاية نيوجرسي ‏من أسرة مصرية، ‏تخرجت بدرجتين في البكالوريوس والماجستير في نفس العام، في مجال هندسة الكمبيوتر، ثم عملت في شركة إنتل الأمريكية،  والآن تعمل كمديرة برامج في شركة مايكروسوفت و أصغر أستاذة في الجامعة في هندسة الكمبيوتر في أمريكا.

دينا أيمن، أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية

 

دينا أيمن، أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية
دينا أيمن ضمن أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

 

دينا أيمن، أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية
دينا أيمن أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة في العالم قائمة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرا صدى البلد

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خاص// دينا أيمن تكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل اختيارها من فوربس كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

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