ليبيا.. أول تعليق من سيف الإسلام القذافي بعد قبول طعنه

علق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات بحيث يتسنى له العودة إلى السباق الرئاسي.

وكتب سيف الإسلام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر ”كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق“.

‏وواختتم سيف الإسلام حديثه ”نهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي… وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي الذين تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة“.

ويأتي تعليق نجل الرئيس الليبي الراحل، بعد قبول طعنه المقدم، ليكون ضمن المرشحين في السباق الرئاسي المقبل.

واستؤنفت جلسة النظر في الطعن الذي قدمه محامي سيف الإسلام القذافي في قرار المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد اكتمال نصاب القضاة بمحكمة سبها جنوب ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محامي سيف الإسلام القذافي وصل إلى محكمة سبها لمتابعة جلسة النظر في الطعن المقدم ضد مفوضية الانتخابات التي كانت قد استبعدت سيف الإسلام من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفادت مصادر إخبارية محلية، الخميس، بوصول قضاة من منطقة الجفرة إلى محكمة استئناف سبها للبت في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي.

وأكد مدير مديرية أمن سبها العميد محمد بشر في وقت سابق، انسحاب العناصر المسلحة من محيط محكمة سبها، التي تعرضت للحصار على امتداد الأيام الماضية، ما حال دون انعقاد الجلسة التي تأجلت مرارًا منذ يوم الأحد الماضي.