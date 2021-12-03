أخبار العالم| جورج قرداحي يتجه للاستقالة وسيف الإسلام القذافي يعود للسباق الرئاسي في ليبيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تفاصيل جديدة عن اقالة قرداحي والدور الفرنسي في ذلك ومن يخلفه

أفادت قناة الجديد اللبنانية بأن الوزير ‎جورج قرداحي يتجه الى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه بالرئيس ‎ميقاتي امس الاربعاء ونزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ‎ماكرون بولي العهد السعودي ‎محمد بن سلمان

محكمة ليبية تقبل طعنا من سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعنا مقدما من سيف الإسلام القذافي وأعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية. وتنتظر ليبيا إجراء انتخابات رئاسية في الـ 24 من ديسمبر الجاري، وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي.

السودان.. مجلس السيادة يقرر تعيين خليفة أحمد في منصب النائب العام

كلف مجلس السيادة السوداني، الخميس، خليفة أحمد، بمنصب النائب العام في البلاد، عقب إقالة مبارك محمود، بسبب الإفراج عن إبراهيم الغندور، وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

أصدرت وزارة التعليم السعودية إعادة توجيه تعليمات ضرورية إلى كل الطلاب، لمنع انتشار متحور اوميكرون والحفاظ على سلامتهم وذلك بعد مرور 24 ساعة من إعلان وزارة الصحة عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”، لمواطن قادم من دولة إفريقية

لشرطة الأمريكية تطوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بسبب حادث خطير

طوقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، مبنى الأمم المتحدة بعد ظهور رجل مسلح في محيط المبنى

مباحثات روسية ليبية لمناقشة خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون

قالت وزارة الطاقة الروسية إن مباحثات روسية ليبية جرت أمس لمناقشة خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين

فرنسا تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الخميس، تسجيل 48 ألفا و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و103 حالة وفاة بالفيروس.

خبراء كورونا: أوميكرون سيحتل العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر

حذر طبيب الأمراض المعدية في سنغافورة من احتمال خروج متحور أوميكرون المتغير الجديد لفيروس كوفيد 19 عن السيطرة وينتشر في العالم بأسره خلال الأشهر المقبلة.

الاتحاد الأوروبي يخصص 325 مليون يورو كمساعدات انسانية إضافية للاجئين في تركيا

خصص الاتحاد الأوروبي الخميس 325 مليون يورو إضافية لتمديد برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة (ESSN) حتى أوائل عام 2023، وهو يمنح أكثر من 1.5 مليون لاجئ في تركيا بتحويلات نقدية شهرية لتغطية احتياجاتهم الأساسية

الرئيس الأمريكي يعلن شرطا جديدا لدخول المسافرين الى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن شرط جديد لدخول المسافرين من الخارج إلى الولايات المتحدة، بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

إيران غير متفائلة بنوايا القوى العالمية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الياباني، هياشي يوشيماسا، أن بلاده لا تشعر بالتفاؤل حول نوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا.

لتأييده ترامب..تقرير سري يفضح محاولة محقق قلب فوز بايدن إلى خسارة في ويسكونسن

يزعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى يومنا هذا أن انتخابات 2020 “سُرقت” منه عن طريق تزوير الناخبين على نطاق واسع

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يفرضون حزمة عقوبات قاسية على بيلاروس

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، الخميس، حزمة عقوبات جديدة على بيلاروس، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.

الهند تسجل أول حالتي إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة

أعلنت السلطات الصحية في الهند، الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" "أو ميكرون" لشخصين قادمين من الخارج. وأفادت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن المسؤولين لم يعلنوا حتى الآن عن الأماكن التي عبر منها، الشخصان الحاملان للسلالة الجديدة، إلى الهند