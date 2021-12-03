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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين هيئة التعاون الدولي اليابانية وجامعة عين شمس

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقّع  أومورا يوشيفومي رئيس مكتب الجايكا بمصر مذكرة تفاهم مع السيد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسيد مينامي شيننوسكيه رئيس المنظمة اليابانية غير الهادفة للربح  "10,000 شخص مجتمعين"، والدكتور حازم راشد عميد كلية تربية بجامعة عين شمس.

جاء ذلك بهدف الترويج لمراكز التعلُّم المجتمعية اليابانية "الكومينكان"، ولتعزيز ثفافة التعلُّم المجتمعي في مصر بحسب ماذكر بيان جايكا.

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وعقدت مراسم التوقيع بجامعة عين شمس كما تضمّن مشاركة عبر الفيديو كونفرانس من اليابان حيث  شهد التوقيع كل من  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، وممثل السفارة اليابانية بالقاهرة، وأساتذة جامعة عين شمس، وممثلي المنظمة اليابانية غير الهادفة للربح وممثلين من مكتب جايكا بمصر.

 تهدف هذه المُذكرة إلى نشر واستدامة نموذج "الكومينكان" في مصر وذلك من خلال إقامة أنشطة في مختلف المجالات لإثراء المهارات المصرية وتنميتها وتطويرها؛ تلبيةً لاحتياجات المجتمعات المحلية في مصر.

 و الجدير بالذكر أن مفهوم "الكومينكان" بدأ في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية وغايتها تحقيق التنمية من خلال التعلُّم الإجتماعي وتبادل الخبرات والمهارات بين المواطنين، حيث يوجد حالياً أكثر من 14000 "كومينكان" في جميع انحاء اليابان، والذي يلعب دورًا هامًا في التواصل وتبادُل الخبرات من خلال الأنشطة المُجتمعية، بجانب كونه أكثر مراكز التعلُّم المجتمية شهرة بين السُكان المحليين.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني سفارة اليابان هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا

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