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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم العالمي لذوى الإعاقة.. إجراءات التنمية المحلية لتوفير الدعم لهم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تهتم وزارة التنمية المحلية ، بذوى الاعاقة وتسعي الى دمجهم في المجتمع وتوفير لهم فرص مناسبة للعمل وانشاء طرق ممهدة تتناسب معهم ،وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإهتمام بذوى الاعاقة وتحسين الخدمات المقدمة إليهم وادماجهم فى المجتمع وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وبمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة الذى يحتفل به يوم 3 ديسمبر من كل عام.. نرصد في السطور القادمة اجراءات وزارة التنمية المحلية لتوفير الدعم ووسائل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع..


أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدء تطبيق البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبنك الاسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ "مبادرة اتاحة أرصفة القاهرة للاشخاص متحدى الاعاقة" فى 28 شارع بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة لتسهيل السير والحركة لمتحدى الاعاقة وممارسة كافة انشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل ايجابى فى المجتمع ، حيث كانت البداية بتنفيذ 3 اتاحات  فى شارع 9 بالمعادى بالمواصفات و المقاييس العالمية.


قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به اثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشدداً على سرعة تنفيذ مبادرة اتاحة أرصفة القاهرة للاشخاص متحدى الاعاقة فى الشوارع المحددة بمنطقة المعادى لتكون نقطة انطلاق ليتم تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعارذوى الاحتياجات الخاصة بأنه عاجز او يحتاج للمساعدة بشكل مباشر ، مع ضرورة توفير الاشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة .
 

وأوضح محمود شعراوى أنه تم الإستعانة بالمجلس القومى لشئون الاعاقة لتحديد الأولويات فى اختيار الشوارع التى ستقام بها الاتاحات بعد  معاينتها  ميدانياً فى حى المعادى ، وتم اختيار شارع 9 كأولوية أولى مشيرا الى يجرى حاليا معاينة باقى الشوارع الرئيسية التى سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الارصفة وتمهيدها لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.


وأشار محمود شعراوى الى أن الوزارة من أول الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التميز مؤكدا حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الاعاقة  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

ولفت شعراوى الى اصدار توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الاعاقة .

وأشار محمود شعراوى إلى تنظيم الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الاشارة ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المتعاملة مع متحدى الاعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات .
 

اليوم العالمي ذوي الإعاقة وزارة التنمية المحلية رئيس الجمهورية محمود شعراوي

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