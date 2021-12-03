اختيار مدرس بصيدلة الإسكندرية ضمن العلماء الأعلى تأثيراً مرجعيا فى العالم

يعالج السرطان بـ النانوتكنولوجى

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد عثمان الزغبى، مدرس التصنيع الدوائى والتكنولوجيا الصيدلية، بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، والباحث حالياً بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، بمناسبة اختياره ضمن العلماء الأعلى تأثيراً مرجعيا فى العالم فى تصنيف كلاريفيت الدولى.

ويرجع د. الزغبى الفضل فى الوصول لهذه المكانة العالمية المرموقة للمجموعة البحثية التى عمل معها بمعمل أبحاث علاج السرطان بإستخدام تقنية النانو تكنولوجي بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، فبعد حصول د. الزغبى على درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (تخصص تصنيع دوائي) عام ٢٠١٢، وبدأ في التفكير في تأسيس معمل أبحاث على مستوى عالمي فى تخصص النانو تكنولوجي لعلاج السرطان، وبمساعدة د. مها الدملاوى، أستاذ البيوتكنولوجى بمدينة الأبحاث العلمية، فى ذلك الحين، ورئيس مدينة الأبحاث العلمية حالياً، تم تقديم أول مشروع بإسم د. الزغبى عن "تحضير جسيمات نانومتريه للاستنشاق لعلاج سرطان الرئة " وحصل المشروع على تمويل قدره (٢,٥ مليون جنيه مصرى) من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا.

وبدأ بعدها د. الزغبى فى تأسيس المعمل وشراء كل الأجهزة اللازمة، وبدأ أيضاً طلاب الكلية المهتمين بالبحث العلمي فى الإنضمام للمعمل، ليبدأ العمل فى الأبحاث فعلياً عام 2013، ثم انضم لفريق المعمل د. عدنان بخيت أستاذ الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، ود. قدرية الخضيري أستاذ التصنيع الدوائي بكلية الصيدلة، ود. شيرين خطاب أستاذ الكيمياء العضوية والببتيدات بكلية العلوم، ود. محمد طلب مدرس الكيمياء الصيدلية، ود. ماجد وصفى أستاذ الأدوية والسموم، ود. مي فريج مدرس الصيدلانيات بكلية الصيدلة، وهكذا تكون فريق عمل متكامل من تخصصات مختلفة لإدارة المعمل والإشراف على الابحاث ورسائل الماجستير والدكتوراة للباحثين وطلبة الدراسات العليا بالمعمل، الذين وصل عددهم لأكثر من ٣٠ باحث وباحثة.

وفى عام 2016 حصل المعمل على المشروع الثاني "تحضير وتقييم الحويصلات النانومتريه لمترابطات الأدوية والبوليمرات كمنصات واعدة لعلاج اورام الثدى" والممول أيضاً من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا، وفى عام 2018 ورغم سفر د. الزغبى للولايات المتحدة الأمريكية للعمل كباحث بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، وسفر أساتذة آخرين أيضاً، إلا أن المعمل أستمر في ابحاثه حتى الآن.

ونجح المعمل فى أغسطس عام 2020 فى الحصول على مشروعين بعنوان "تحضير منتج علاجي نانومترى من مترابطات الأدوية بالبوليمرات المستهدفة للسرطان بواسطة الأجسام المضادة"، و” تحضير نانومترى وتقييم بيولوجي لمضادت جديدة للسرطان متعددة الأهداف " والممولين من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمشروعين مستمرين حتى الآن، كما فتح المعمل أبوابه على مدار الأعوام السابقة منذ تأسيسه لتدريب طلاب البكالوريوس المتميزين الشغوفين بالبحث العلمي من كلية الصيدلة أثناء دراستهم بالكلية، والذين نجحوا نجاحاً باهراً ونشروا أوراق بحثية متميزة.

كما نجح المعمل خلال الفترة من 2014 إلى2021 في إنجاز عدد 20 رسالة ماجستير و5 دكتوراة لباحثي المعمل بالإضافة إلى تسجيل عدد 17 من براءات الإختراع، وتم أيضاً نشر عدد (60) من الأوراق البحثية في أعلى المجلات العلمية المتخصصة، وعدد (11) فصل كتب في أكبر دور نشر علمية، بالإضافة إلى المشاركة في حضور عدد (36) من المؤتمرات الدولية، وقد حصل عدد من باحثي المعمل علي منح دكتوراة فى أرقى الجامعات العالمية فى الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.



وقد ساهمت كل هذه الابحاث في الإرتقاء بمستوى الأبحاث المصرية لعلاج السرطان باستخدام تقنيه النانوتكنولوجى، كما ساهمت في رفع عدد الإستشهادات بأبحاث كلية الصيدلة وكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، مما أهل د. الزغبى مؤخراً للحصول على هذا التكريم رفيع المستوى (Highly Cited Researchers 2021)، والتى تعتمدها مؤسسة كلاريفات الأمريكية لتصنيف الأبحاث العلمية في مختلف المجالات العلمية، و كذلك أدراج عدد من الباحثين بالمعمل ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم المتميزين حسب تصنيف ستانفورد لعامين متتالين. ويقول د. الزغبى أن المعمل يسعى حالياً للتعاون مع جامعات عالمية لإقامة مشروعات بحثية مشتركة مثل جامعة هارفارد التي يعمل بها، وكلا من جامعتى كيوتو الصيدلية وجامعة رتسوميكان باليابان، وجامعة كوازولو ناتال بجنوب افريقيا، وجامعة برشلونة بأسبانيا.