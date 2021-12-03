موسيماني يقرر تأجيل انطلاق تدريبات الأهلي بسبب توقف مسابقة الدوري

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل انطلاق تدريبات أبناء الرداء الأحمر لمدة يومين آخرين في ظل توقف النشاط الرياضي لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حالياً بالدوحة .

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 8 أيام كان مقرراً أن تنتهي اليوم ولكن موسيماني قد قرر منح لاعبيه يومين إضافيين.

ومن المقرر أن يعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع الخطة البديلة خال إلغاء المعسكر الذي كان مقرراً إقامته في دبي من 7-17 ديسمبر الجاري.