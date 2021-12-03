نجوم اعترفوا بالذهاب إلى الطبيب النفسي.. آخرهم شيرين عبد الوهاب

اعترف العديد من نجوم الفن بذهابهم إلى طبيب نفسي، في محاولة لإيجاد حلول لبعض الأزمات، وإجابات لأسئلة، مشيرين إلى أن الذهاب لطبيب نفسي أمر طبيعي، بل إن الطب النفسي علم مبني على دراسة ونظريات، وكان آخرهم الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نستعرض أبرز هؤلاء النجوم.

شيرين عبد الوهاب

أجرت الإعلامية نضال الأحمدية لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس، تحدثت خلاله عن رؤية لها لمستقبل لبنان وتحسين أحوالها بعد أزماتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي الذي نشرته نضال الأحمدية، عن حياتها في الفترة الحالية وانشغالها بتسجيل أغاني ألبومها الجديد في الاستوديو الخاص داخل منزلها.

ووعدت شيرين بزيارة لبنان قريبا، ووجهت الشكر لنضال الأحمدية على الوقوف بجانبها قائلا:" شكرا لوقفتك معايا في كل حاجة وإنك بتجيبي لي حقي".

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن لجوئها لطبيب نفسي مؤخرا قائلة: "مكنتش أتخيل إن هييجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي"، واستطردت:" الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".

وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها من المطرب حسام حبيب قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها حاليا حرة، واستعادت حياتها موضحة:"كل خسارة وليها تمن.. أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة.. ولا هقبل أكون كده تاني".

إليسا

كشفت الفنانة إليسا، عن بعض الأسرار والتفاصيل الخاصة فى حياتها عبر ثانى حلقات برنامج "بود كاست.. اليسا" وذلك عبر تطبيق أنغامي.

وقالت إليسا عددا من التصريحات المثيرة للجدل ولعل من ابرزها لا يعلم الكثيرون أنني أزور عيادة طبيبة نفسية منذ حوالي 15 عامًا، أحيانًا أداوم وأحيانًا أنقطع، ولكنني ساعدت نفسي كثيرًا بهذه الطريقة.

وأضافت اليسا : "عندي توازن نفسي لأواجه أي مشكلة بسلاسة أكثر بسبب الاهتمام بصحتي النفسية وزيارة الطبيب النفسي وبالمجتمعات المتقدمة، يعتبرون الاستعانة بالطبيب النفسي أمر ضروري لمواجهة ضغوطات الحياة، بينما في مجتمعاتنا الشرقية نعتبر أن زيارة الطبيب النفسي حكرًا على المجاذيب.

وتابعت اليسا: اعتدت طيلة حياتي على كسر التابوهات "العادات المتوارثة" لذلك فأنا أقترح على الجميع زيارة طبيب نفسي والاهتمام بصحتهم النفسية ونواجه هذه الفترة أزمات صعبة لم نكن مهيئين لمواجهتها صحيًا ولا نفسيًا وخاصة في لبنان والضغوطات هي السبب الأساسي لأغلب الأمراض مثل الضغط والسكري وغيرها من أمراض العصر.

وأشارت إليسا إلى أن قبل تأسيس عائلة يجب على الزوجين الذهاب الى طبيب نفسي لأنهم مسئولين عن إنجاب أطفال أصحاء نفسيًا والأزمات النفسية قد تدفع الإنسان ليدمن على المخدرات، وقتها قد نحاسبه برغم أنه من الواجب علينا علاجه نفسيًا، لأنه أصبح مدمن أو مجرم بسبب البيئة التي ترعرع فيها والتربية الخاطئة التي دفعته لكل ذلك وذهبت مرة لطبيبتي النفسية بسبب مشكلة صحية مررت بها، وبعد 5 دقائق بدأت أروي لها مشكلة أخرى وهي مشكلتي مع "حبيبي" وبعد ما حكيت فهمت وأدركت أنه سبب أزمتي منذ البداية وليست المشكلة الصحية هي السبب فخرجت من عندها متماثلة للشفاء.

وقالت اليسا : نعيش اليوم حالة استثنائية وصعبة بسبب كورونا والتباعد الاجتماعي، ولكم هذا الأمر مؤقت ولا يجب أن نستسلم خاصة بعد اختراع اللقاح وستنخفض الأعداد مستقبلًا واستفيدوا من العزل المنزلي بالتمشية حول المنزل أو بالقراءة أو بممارسة الرياضة ولا أطالبكم بعدم البكاء والصراخ فنحن بشر، ولكن أحبوا أنفسكم وأحيطوا أنفسكم بأناس إيجابية ولا تجاملوا على حساب صحتكم النفسية أبدًا والإيمان لم يذكر بالأبحاث العلمية ولكنه مهم فنحن نعيش في مجتماعت متدينة "إذا كان الله معنا فليش لنخاف"؟ كل خير بتعملوه بيرجع لكم.





أصالة



أكدت أصالة أنها ذهبت إلى طبيب نفسي بسبب انفصالها عن طارق العريان، وقالت في إحدى اللقاءات التليفزيونية: "أنا مشاعري مترجمة بيني وبين الناس والفترة اللي غنيت فيها أغنية شامخ كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا وبتعالج عند دكتور نفسي.. لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي.. اكيد مكنتش بحالة مستقرة واللي صورته كان الحقيقة".

بينما اختتمت حديثها قائلة: "زعلت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدًا كتير لأنه مش أي راجل.. أنا كنت متعلقه بيه كتير وبحبه.. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا حبيته كتير".



بسمة



أكدت الفنانة بسمة، أنه من الضروري أن يتحدث الإنسان عن الأزمات التي يمر بها في الوقت المناسب، قبل أن تحدث تراكمات بداخله، تؤدي إلى أمراض نفسية وجسدية.

وقالت بسمة، لـ "صدى البلد": "كلنا نمر بدرجات من الاكتئاب في مواقف كثيرة في حياتنا، ولكن قبل فيلم "بعلم الوصول" لم يكن لدي شجاعة الذهاب لطبيب نفسي لأنني كنت أنظر للموضوع بنوع من أنواع القلق".

وأضافت: "فكرة الذهاب لطبيب نفسي من الممكن أن تفتح أبوابا في حياتي لا أستطيع مواجهتها، لكن الفيلم شجعني أنني أذهب لطبيب نفسي وشعرت أنها خطوة ساعدتني على اتزان كبير في حياتي".

وبسؤالها عن الأسباب التي دفعتها لزيارة الطبيب النفسي، قالت: "ذهبت بسبب حياتنا كبني آدمين، الفيلم أضاء بصيرتي، وجعلني أتأكد أنه من المهم بالنسبة لي أن أتحدث إذا واجهت أي مشكلة قبل أن تحدث تراكمات توصلني إلى أن أكون مثل هالة، أعترف أنني عشت حياتها طوال فترة الفيلم لكنني حاولت ألا آخذ منها الجانب الاكتئابي لأنني لا بد أن أدافع عن روحي".



هند صبري



قالت هند صبري، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "بحب الدكاترة النفسيين، روحت مرة في 2005 لأني كنت بعاني من حالة حزن عميق ومكنتش فاهمة سببها.. رغم إني ساعتها ابتديت أكون نجمة لكن حالتي النفسية كانت مختلفة، والمرة التانية بعد ما خلفت عليا، كان عندي شوية مشاكل لأني مش قادرة افهم الوضع الجديد.. وفقدت ثقتي في نفسي".



وأضافت: "أنا شيلت المسئولية مع أهلي لأني كنت طفلة عندي 17 سنة وقت ما ابويا وامي انفصلوا.. ومعنديش اخوات وعشت مع أمي.. والانفصال ده وجعنى وكان سبب من الأسباب اللي خلتني اروح لطبيب نفسي.. الواحد بيفضل يعدي بحاجات أوقات مبيبقاش عنده فرصة يتعامل معاها عشان كده لازم نروح نرتب الأفكار دي.. الانفصال بيخلق فينا نوع من عدم الأمان ساعتها حسيت إن العالم بتاعي انهار".



أنغام



أكدت الفنانة أنغام أنها كانت تأخذ أدوية اكتئاب لمدة 5 سنوات، في لقاء لها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عام 2018، لكنها أكدت توقفها عنها، حيث قالت: "أخدت أدوية للاكتئاب.. لأني مكنتش بعرف ألاقي الفرحة ولا اشوف مكانها فين.. لكن يمكن بعد ما خلصت أدوية اكتئاب علمت نفسي إني ألاقيها.. لأني بقول أنا أقوى من كده.. مينفعش أعيش رهينة دوا.. لأنه مش بيخليني سعيدة بيخليني متبنجة باردة، ولا زعلانة ولا فرحانة مفيش طعم للحاجة ومن هنا أخدت قرار إني أبطلها".



باسل خياط



قال باسل خياط، في لقاء تليفزيوني له: "رحت لطبيبة نفسية بسبب علاقة حب استمرت 6 سنوات وانفصلنا ومكنتش عارف أخلص من الموضوع.. أي مكان بيذكرني بيها وانا حساس بزيادة وتعبت واتوجعت عشان كده روحت لاني بكره الألم ولا أتحمله".



دينا الشربيني



وقالت دينا الشربيني: "روحت لدكتور نفسي مرة واحدة بس.. لكن حسيت إني مستفدتش اوي ومكررتهاش تاني لأني محستش إن فيه فرق.. أنا من النوع اللي بحسه بعمله.. هو دكتور شاطر.. لكن محستش اني عايزة اكمل.. وسبب زيارتي ليه إني أوقات بحس إن عندى أكتر من شخصية وكنت محتاجة أفهم أنا مين".



غادة عبد الرازق



أكدت الفنانة غادة عبد الرازق أنها كانت تزور طبيبا نفسيا في أحد اللقاءات بعد مسلسلها الأخير "حكاية مرة"، حيث قالت: "كنت بروح لدكتور نفسي بس هو عملى اكتئاب.. لحد دلوقتي مأثر عليا عندي في البيت بيقولولى ارحمينا شوية".



