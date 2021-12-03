مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة البريميرليج، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، “مفاجأة” بغياب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر كالتالي:

ألكسندر أرنولد ( ليفربول) - دييجو جوتا ( ليفربول) - كانسيلو ( مانشستر سيتي) - بيرنادو سيلفا ( مانشستر سيتي) - إيمانويل دنيس ( واتفورد) - ماكجين ( أستون فيلا).

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز على إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أول أمس الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك ، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي. حيث سجل “مو” هدفين خلال اللقاء.

رقم قياسي لـ محمد صلاح:





أصبح محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" منذ فرناندو توريس في سبتمبر 2008 وفقا لما نشرة موقع اوبتا العالمي المتخصص في الأرقام القياسية .

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:





1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 13 هدفا.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 9 أهداف.

3- ديوجو جوتا (ليفربول) برصيد 8 أهداف.

4- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف.