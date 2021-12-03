الطالبة مي السيد رئيس اتحاد طالبات كلية البنات بعين شمس وسلمى أشرف نائب رئيس

أعلنت أمس الإدارة العليا لرعاية الشباب بكلية البنات جامعة عين شمس نتائج الانتخابات الطلابية، حيث فازت الطالبة مى السيد عبد الوهاب بمنصب رئيس اتحاد الكلية وهي طالبة بالفرقة الرابعة بقسم تاريخ.





وفازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد الطالبة سلمى أشرف عبد المجيد بالفرقة الرابعة قسم لغة عربية.

يذكر أن الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس انطلق تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من أ.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و أ. محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.