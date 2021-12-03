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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز الطالبة نورهان إبراهيم برئاسة اتحاد طلاب علوم عين شمس

صدى البلد

فازت نورهان محمد محمد إبراهيم، الطالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس، برئاسة اتحاد طلاب الكلية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكلية التي تتولى طالبة رئاسة الاتحاد صرح بذلك ا.د محمد رجاء محمد السطوحى عميد الكلية، حيث تابع عملية الفرز برفقة ا.د ايمان عبد العظيم وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب وا.د بيومى إبراهيم بيومي.

وأكد أ.د. محمد رجاء أن الانتخابات تمت وسط إجراءات احترازية مشددة ، مشيرا إلى أن التجربة الانتخابية تعود الطلاب علي ممارسة الديمقراطية واختيار من يمثلهم ، بالإضافة إلى تهيئتهم لخوض العمل العام  ودعم روح القيادة ..

أشرف على الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من أ.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و أ. محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

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