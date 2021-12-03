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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستالجيا| حكاية صورة.. هيونداي أكسيل تحفة بـ 40.750 جنيها فقط

نوستالجيا| حكاية
نوستالجيا| حكاية صورة .. تحفة بـ 40.750 جنيه فقط ؟

نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ترويجية تعود إلى العام 1996، ولكن يبدو أن هذه اللقطة كانت تحمل الكثير من الذكريات حيث ظهرت النسخة الشهيرةهيوانداي اكسيل 96، والتي تعد واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الخاصة بشركة هيونداي الكورية الجنوبية.

حكاية صورة .. تحفة بـ 40.750 جنيها فقط

 

ظهرت السيارة هيونداي اكسيل داخل هذا الاعلان الترويجي القديم تحت عنوان "تحفة"، نسبة إلى قدراتها وتصميمها المميز في ذلك الوقت، ومن المدهش وجود السعر الاصلي للسيارة والتي كانت تقدر حينها بقيمة بلغت 40.750 جنيها مصريا.

وتعتبر السيارة هيونداي اكسيل من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان والتي كانت تقدم داخل السوق المصري، بالاضافة إلى وجود فئة أخرى بملامح الهاتشباك ولكنها لم تحصل على الشهرة الكافية مثل قرينتها صاحبة التصميم المميز من عائلة السيدان.

وتمتعت السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4.282 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.608 متر، و 1.384 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.383 متر، بينما حصلت على مساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع حقيبة تخزين خلفية واسعة إلى حد كبير، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مصابيح حادة المظهر، واشارات جانبية مع جنوط معدنية مدعومة بـ"طاسات" فضية اللون.

 

الاداء الفني للسيارة هيونداي اكسيل 

 

حصلت السيارة على نوعين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات 4 سليندر، الاول بسعة 1300 سي سي بنظام الكربراتير، والاخر سعة 1500 سي سي معتمدًا على خاصية الانجكشن، بالاضافة إلى نوعين ايضا من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 5 نقلات، والآخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.

هيونداي هيوانداي اكسيل 96 حكاية صورة 40 750 جنيه فقط السيارة هيونداي اكسيل

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