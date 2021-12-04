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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أبراج الضغط العالي خطر يهدد أرواح أهالي قرية الحجز بحري في أسوان

صدى البلد

استغاث المواطن محمود المزينى، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" الذي يقدمها موقع " صدى البلد " يتضرر فيها من وجود أبراج الضغط العالي  فى قريه الحجز بحري نجع العقيبه التابعة لمركز ادفو فى محافظة اسوان.

ويقول فى رسالته: "نعاني أشد المعاناة نحن أهالى قريه الحجز بحري نجع العقيبة التابعة لمركز ادفو فى محافظة اسوان من أبراج الضغط العالى التي تمثل خطرا كبير جدا جدا على أرواحنا جميعا مما يشكل خطورة علينا وعلي الأطفال بصفة خاصة والأجنة والحوامل ، وتم عمل شكوى ولم ينظر فيها حتى الآن.

وأضاف : علما بأنه تم إدراج قرية الحجز بحري_نجع العقيبه، ضمن مبادرة حياه كريمه وتطوير الريف المصري ، وذلك في عملية إحلال ابراج الضغط العالى الي كابلات تحت الأرض ، بقرية الحجز بحري نجع العقيبه، والتي تقع على جنابي مصرف مخر السيل، لكابلات ضغط متوسط  11000 ك ف ارضيه حيث انها داخل الكتله السكنية، وتشكل خطورة على ارواح أهالي القريه ، وكذلك من اجل الحفاظ على أرواح الاطفال خلال ذهابهم الي المدرسه.

واختتم استغاثته: لذا نناشد المسئولين الاهتمام بهذا الموضوع وندعوا الله ان تصل أصواتنا إليهم لحل هذه المشكلة الخطيرة والتى تعرض صحتنا وأبناءنا الى الخطر الشديد  .

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الضغط العالي محافظة أسوان مبادرة حياة كريمة تطوير الريف المصري الكتلة السكنية أبراج الضغط العالي داخل الكتلة السكنية

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