رئيس وزراء لبنان: السيسي صاحب النهضة الحديثة في مصر

أشاد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، بدعم مصر الدائم لبلاده في جميع المواقف والظروف والتحديات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أنه "صاحب النهضة الحديثة في مصر".

وقال ميقاتي، في حوار مع مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان إنه سيزور مصر قريبا، مؤكدا أنه يسمع ويتابع ما يحدث على أرض مصر بقيادة السيسي من تنمية وتعمير، مما حقق فرقا شاسعا وطفرة حقيقة وملهمة خلال سنوات معدودة، معتبرا أن "الأمة العربية تكون بخير حينما تكون مصر بخير".

وتابع ميقاتي "أقولها بكل صراحة.. مصر بموضوع الغاز كانت هي الأشد حرصا على حصول لبنان على الغاز من أجل دعم لبنان وخدمته.. شكرا لمصر وشكرا للرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة في مصر".

وأشار إلى أن لبنان لن ينسى أن مصر رغم الصعوبات كانت أولى الدول التي أرسلت طائرات من المساعدات والأغذية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، ولن ينسى لمصر مساعدته خلال جائحة كورونا بكل الأدوية اللازمة.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن مصر هي "الحاضنة العربية الحقيقية، وذلك لسياستها الحكيمة للتقارب بين الدول العربية، بالإضافة لاحتضانها لجامعة الدول العربية".

وأكد ميقاتي أن "مصر تاريخيا هي (النفس العربي) للبنانيين، حيث يشعر كل لبناني أن مصر دائما بجانبه، ولبنان حريص كل الحرص على المحافظة على هذا التاريخ".

وأكد ميقاتي، أن سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي ينقل له دائما حرص مصر على الوضع في لبنان، ويؤكد أن مصر مستعدة دائما لمساندة لبنان في أي شيء يمكنها القيام به.