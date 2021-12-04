عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 4 - 12 - 2021

صدى البلد

ينشر صدى البلد أسعار الذهب، اليوم السبت 4 - 12 - 2021، حيث ارتفعت  أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة بنحو 5  جنيهات عند مستوى 783 جنيها للجرام عيار 21.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالتالي:

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24893 إلى 895
عيار 22818 إلى 820
عيار 21781 إلى 783
عيار 18669 إلى 671
عيار 14521 إلى 522
عيار 12446 إلى 447
الاونصة27,759 إلى 27,830
الجنيه الذهب6,248 إلى 6,264
الكيلو892,571 إلى 894,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع بنحو 12 جنيهات حيث استهل سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 790 جنيها للجرام عيار 21 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 778 جنيها متراجعا بنحو 12 جنيها.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم السبت الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم السبت

ترشيحاتنا

نشرة الأخبار.. هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر؟.. مباريات اليوم أبرزها مصر والسودان وولفرهامبتون مع ليفربول

تقرير أوزان .. إجراء صارم من كارتيرون ضد لاعبي الزمالك فى الدوري

سجد لله ولم يقم .. شاهد لحظة وفاة نجم الإسماعيلي الأسبق أدهم السلحدار | فيديو

نشوى مصطفى تسخر من تأثر الفن بالتريند: ربنا هيحاسبنا

صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

بكاء وخيانة وإجهاض وإدمان.. بـ7 تصريحات سمية الألفي تتصدر السوشيال ميديا

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

مدارس القاهرة تمنع هؤلاء من الدخول بداية من اليوم

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

طقس السبت مضطرب.. هذه المناطق مرشحة لسقوط الأمطار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ