ينشر صدى البلد أسعار الذهب، اليوم السبت 4 - 12 - 2021، حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة بنحو 5 جنيهات عند مستوى 783 جنيها للجرام عيار 21.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالتالي:
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|893 إلى 895
|عيار 22
|818 إلى 820
|عيار 21
|781 إلى 783
|عيار 18
|669 إلى 671
|عيار 14
|521 إلى 522
|عيار 12
|446 إلى 447
|الاونصة
|27,759 إلى 27,830
|الجنيه الذهب
|6,248 إلى 6,264
|الكيلو
|892,571 إلى 894,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع بنحو 12 جنيهات حيث استهل سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 790 جنيها للجرام عيار 21 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 778 جنيها متراجعا بنحو 12 جنيها.