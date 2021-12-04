عبد السلام الجبلي : مشروعات الصوبة الزراعية تقدم 8 أضعاف الإنتاج

قال النائب عبدالسلام رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الفترة الأخيرة اهتمام بالغ من الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي وذلك لكونه يمتلك نظرة ثاقبة نحو المستقبل التنموي المستدام، وقد كان أحد الأسباب التي دفعتنا إلي التركيز علي قطاع الزراعة هي الرغبة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الزراعية حيث يقدر حاليا بـ 3 قيراط ونسعي للوصول إلي 8 قيراط مما يدعم إيجاد وفرة في الإنتاجية من المحاصيل.

وأضاف “ الجبلي” خلال حواره لـ “ صدي البلد”، أن الهدف الرئيسي وراء قيام الدولة بإقامة عدد من المشروعات القومية التي تخدم تحقيق هذا الهدف ( زيادة المساحات الزراعية) أهمها مشروع الدلتا الجديدة المقام علي 2 مليون ونصف فدان، ومشروع الريف المصري علي مليون ونصف فدان، بجانب مشروعات الصوبة الزراعية علي 40 ألف فدان ومستهدف الوصول لـ 100 ألف فدان والتي تتميز بضخها 8 أضعاف الإنتاج العادي.

وتابع النائب حديثه، قائلا : من هنا نجد أن خطة الإستثمار إرتكزت علي شقين الأول زيادة الرقعة الزراعية والثاني إحداث وفرة في كميات الإنتاج من خلال تطوير نظم الري وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.