أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية

أجمل دعاء للوالدين أوصانا ربنا عز وجل بأهمية بر الوالدين وطاعتهما، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحث على هذا الأمر قوله تعالى «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» الإسراء، وكل مسلم يدعو لوالديه بأجمل الأدعية وفي السطور القادمة نقدم أجمل دعاء للوالدين.

أجمل دعاء للوالدين

أجمل دعاء للوالدين اللهم أغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرهما، وأرزقهما عملًا زاكيًا ترضى به عنهما، اللهم تقبل توبتها وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما، اللهم آمين. اللهم أعنا على برهما حتى يرضيا عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليهما في كبرهما دعاء للوالدين بالشفاء اللهم أجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أقر أعينهما بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم تقبل توبتها وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما، اللهم أجعل أمي وأبي من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب.

أجمل دعاء للوالدين بالصحة والعافية

أجمل دعاء للوالدين بالصحة والعافية اللهم أطل في عمر أبي وأمي مع العافية في صحتهما ودينهما، واجعل اللهم آخر كلامهما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة، واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب اللهم اكفهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أمي وأبي عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه، اللهم بحق هذا الإحسان ارحم أبي واغفرله وأدخله الجنة بلا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم أسعدهما بتقواك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أعنا على خدمتهما كما ينبغي لهما علينا، اللهم اجعلنا بارّين طائعين لهما.

ويستحب دعاء للوالدين بالصحة والعافية و روى أبو هريرة -رضي الله عنه- ذلك فقال: (زَارَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَن حَوْلَهُ، فَقالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ في أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ فإنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ). دعاء للوالدين بالصحة والعافية اللهم إن أمي وأبي أحب النعم لقلبي فلا تختبر صبري بهما واسقيهم العافية بلا منتهى، ربي كرم أبي وأمي بالصحة العامرة ورفعة عن الخلق دائمة، اللهم من كان من والدينا حيًا فنسألك له عيش السعداء والعافية من كل بلاء وحسن الخاتمة، ومن كان منهم ميتًا فأغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى اللهم أبعد عن أبي وأمي ثقل الحياة ومرها اللهم احفظ قلبهما وصحتهما وعافيتهما، وأطل عمرهما واحفظهما يارب بعينك التي لا تنام.

دعاء للوالدين بطول العمر

دعاء للوالدين بطول العمر اللهم بارك في عمر أبي وأمي وحفظهم لي يارحمن يارحيم، اللهم أجعل أبى وأمي سيدًا من أسياد الجنة وأجعل الحوض موردًا له والرسول شافعًا له وأجعل ظلّك ظلًا له والسندس لباسًا له اللهم آمين اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ ويوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم بحق هذا الإحسان أرحمه وأغفر له وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. اللهم واجعل أوسع رزقهما عند كبر سنها وانقطاع عمرهما.

دعاء للوالدين بالشفاء

دعاء للوالدين بالشفاء اللهم اشفِ والداي أنت الشافي المعافي سبحانك ربي إنّ والداي قد مسّهم الضر وأنت أرحم الراحمين. الله اشفِ والداي شفاء لا يغادر سقمًا ورد عليهم صحتهم وعافيتهم، اللهم عافهم واجعل مرضهم وكل ألم يشعرون به تكفيرًا عن سيئاتهم ورفعًا لدرجاتهم. اللهمّ ألبس والداي ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجلا يا أرحم الرّاحمين. يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسهم ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم.

دعاء للوالدين مؤثر جدا

دعاء للوالدين مؤثر جدا رب عطّر قبر أمي برائحة الجنة، اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك يا الله، واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أرح روح أمي واكتب لها السكينة، ربِّ حاسبها بما أنت أهله وليس بما هي أهله. اللهم إن أذنبت فهي أمتك وطامعة في رضاك، وإن أحسنت فاكتب لها بكل حسنة عشرة أمثالها. اللهم إنَّها كانت تشهد أنك أنت الله لا إله الا أنت وأنَّ محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، فاللهم ثبتها عند السؤال. اللهم إنَّا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها.. إن رجلًا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه، فجعل يطوف بها حول البيت، وهو يقول: إني لها بعيرها المدلل إذا ذعرت ركابها لم أذعر وما حملتني أكثر ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. بات أخي يصلي، وبتّ أغمز قدم أمي، وما أحبّ أن ليلتي بليلته، اللهم اجعل نسائم الجنة تهب عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم كما أمطرت علينا من خيرك، أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك. اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين. ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك. اللهم بلل قبر والديّ من أنهار جنتك، واجعل لهما في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يارب العالمين. اللهم أروِ قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب، واجعلهم من المكرمين المُنعمين. اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون. اللهم ارحم أبي وأمي وعوضهما عن كل ألم أصابهما بـجنة عرضها السموات والأرض.

بر الوالدين في القرآن الكريم

بر الوالدين في القرآن الكريم قوله عز وجل: «وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»، [النساء:36]، وقوله سبحانه: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» [الأنعام:151] وقوله جل شأنه: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ (البقرة: 83).

وقوله: «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا* وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا* وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا» (مريم: 30-32).وقوله جل وعلا: «وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (العنكبوت).وقوله تعالى: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا»، (نوح: 28).