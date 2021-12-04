مدير معابد الكرنك يكشف تفاصيل وكواليس احتفالية طريق الكباش.. فيديو

قال الطيب غريب مدير معابد الكرنك، إن رئيس الوزراء كان يزور الأقصر شهريا وربما مرتين في الشهر لمتابعة إعمال الاحتفالية بالإضافة إلي تواجد وزير السياحة باستمرار.

وأضاف الطيب غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا والمسئول”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر كانت عروس حفل نقل الكباش بالأقصر، مؤكدا أن طريق الكباش هو اقدم طريق تاريخي في العالم ويشهد علي مصر منذ 3000 سنة.

وتابع الطيب غريب، أن إن أعمال تجهيزات الحفل كانت تستمر أكثر من 18 ساعة يوميا .

400 فرد كانوا يعملون علي إقامة أعمال الاحتفالية

وأشار مدير معابد الكرنك إلى ان اكثر من 400 فرد كانوا يعملون علي إقامة أعمال الاحتفالية .