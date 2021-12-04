بإطلالة مثيرة.. ناهد السباعي تتألق من مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة ناهد السباعي أحدث جلسة تصوير لها من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة مثيرة خطفت الأنظار، بفستان قصير فوق الركبة ومفتوح الصدر، وحرصت على إبراز جمالها بلوك ميك اب بسيط وتسريحة شعر مناسبة للوك.

وأعربت ناهد السباعى عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسرى نصر الله.

وتجمع قصة حب بين الفنانة ناهد السباعي والفنان محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "منورةبأهلها" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة، وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدورأحداثه فى 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله.

مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباسأبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

ويجسد باسم سمرة ضمن أحداث العمل شخصية "عادل"، الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة، وتدور فى إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها.