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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

تفاصيل خطة محافظة البحيرة للقضاء على الحوادث والتكدس المروري

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، فى عهد الرئيس السيسي، طفرة غير مسبوقة يشهد لها الجميع فى كافة المجالات والقطاعات،  في ظل هذه الطفرة الكبيرة نال قطاع الطرق والكبارى في مدن ومراكز المحافظة اهتماماً كبيراً ودعماً متكامل من الدولة، حيث جار إنشاء العديد من الكباري التي ستحقق نقلة نوعية وتسهيل الحركة المرورية والتبادل التجارى واختصار الوقت والجهد داخل وخارج المحافظة.

غلق 20 محلا تجاريا وتحرير 85 محضرا متنوعا فى البحيرة

إنشاء كباري جديدة في البحيرة 

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد، أن ما تشهده مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

أوضح محافظ البحيرة، أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التي أولها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما واسعا لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال ، إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المروري، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري.

وأضاف اللواء هشام آمنه، أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق  بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم في دفع عجلة الاستثمار وبالتالي إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن جاري إنشاء العديد من الكباري في مدن ومراكز المحافظة منهم كوبرى مزلقان أبو حمص الذي يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت التكدس والازدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة مزلقان القطار .

أوضح محافظ البحيرة، أن الكوبرى جاري  تنفيذه على الطريق الزراعي السريع ليمتد بطول ١٢٧٠ متر حتى داخل المدينة أعلى السكة الحديد ويشتمل الكوبرى على  ٨ نزلات لربط المدينة والطريق الزراعى وبعرض ٢٤ متر وبتكلفة إجمالية ١٦٠ مليون جنيه، مناصفة بين المحافظة ووزارة النقل، مضيفًا أن سيتم الانتهاء من كافة مراحل التنفيذ بعد ٦ شهور من الآن.

أكد المحافظ أن الكوبرى يأتي ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين، مشيراً إلى دعم الدولة المتواصل والغير مسبوق للتوسع فى تلك المشروعات العملاقة من أجل المواطنين .

أوضح المحافظ، أن جاري أيضا إنشاء كوبري مشاه دسونس الحلفاية على الطريق الزراعى السريع بنطاق مركز أبو حمص، حيث تشمل الأعمال إنشاء حارتين لسهولة عبور المشاة والدواب والمركبات الخفيفة بتكلفة ٣٠ مليون جنيه ، وهو عبارة عن كوبري معدني  بإجمالي عرض ٧م وبطول ٤٠م عمودي على الطريق الزراعي بالإضافة إلى منحدرات بإجمالي طول ٤٠٠م وعرض ٤م ، ومقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال شهرين .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن جاري توسع وتطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم منهم ٦٠ كم بنطاق المحافظة بتكلفة ٢.٢ مليار جنيه

مشروع القطار السريع( العلمين، العاصمة، العين السخنة ) والذي يمر بطول ٥٢ كم بالمحافظة من ٢٤٨ كم الى ٣٠٠ كم، بالإضافة إلى أعمال إنشاء  ٨ كباري على الرياح البحيرى بتكلفة ٢٦١ مليون جنية، و مشروع محور وسط الدلتا والمقرر أن يربط الطريق الزراعى بمحور النوبارية الجديد بطول ٣٥ كم، المحور الرابط لربط الطريق الدولى الساحلى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي( كوبرى فوه، دمنهور، أبو المطامير، جناكليس، الطريق الصحراوي ) بتكلفة تتجاوز ٤ مليار جنية وكذا محور المحمودية بطول ٥٦ كم والذى يمر بعدد ٤ مراكز بنطاق المحافظة.

البحيرة الطرق والكباري الرئيس السيسي محافظ البحيرة محافظة البحيرة عهد الرئيس السيسي

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