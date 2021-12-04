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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري يشارك صورا من تكريمه بـ مهرجان جلوبال العراق

ماجد المصري
ماجد المصري

شارك الفنان ماجد المصري، صورا من تكريمه بمهرجان جلوبال الفني، في أحدث ظهور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “شكرا علي تكريمي في مهرجان جلوبال الفني في سندباد لاند بغداد برئاسة الدكتور محمد الشريف وكل الشكر والتقدير لشعب العراق العظيم”.

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وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"  الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

 

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

 

ويجسد ماجد المصري شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

العراق مسلسل الوجه الاخر ماجد المصري الوجه الاخر تكريم نسرين طافش هبة الأباصيري

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