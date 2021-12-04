السعودية.. وعد تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة السعودية وعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت وعد في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها و ذوقها الراقي.

انتعلت وعد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي المتناسق مع إطلالتها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



مسيرة المطربة وعد السعودية



وشاركت المطربة وعد السعودية في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.



وتمكّنت المطربة وعد في النهاية من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية.



ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين".



حياة المطربة وعد السعودية الأسرية

وتنحدر المطربة وعد السعودية من عائلة فنية كبيرة، ووالدها الإعلامي بكر يونس، الذي يلقب بـ مذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس، وتزوجت من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».