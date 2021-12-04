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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم طلاب العريش الفائزين بالميداليات الذهبية والبرونزية في بارالمبياد الجامعات المصرية

تكريم الطلاب بجامعة
تكريم الطلاب بجامعة العريش

كرم الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، الطلاب الفائزين بالميداليات الذهبية والبرونزية في فعاليات ( بارالمبياد الجامعات المصرية ) للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م ، تحت شعار "الاعاقة منحة .. لا محنة " ، وشارك في الفعاليات  ٧٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٢٢ جامعة مصرية .

حيث حيث حصلت جامعة العريش علي خمس ميداليات ذهبية وبرونزية  في فعاليات ( بارالمبياد الجامعات المصرية ) للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م تحت شعار "الاعاقة منحة .. لا محنة " .

 

وفازت الطالبة سجي أحمد يحيي، علي المركز الأول والميدالية الذهبية في ألعاب قوي قصار قامة ( جري ١٠٠ متر ).


وحصل الطالب محمد عادل جمعة ، علي المركز الثالث والميدالية البرونزية  ، في رفع أثقال كف بصري وزن ٧٠ كيلو  ،.

 

كما حصلت الطالبه زينب منصور محمد علي المركز الثالث والميدالية البرونزية   في رفع أثقال حركي وزن ٦٠ كيلو.

 

وحصل الطالب سالم ممدوح علي الترتيب الرابع في رفع اثقال حركي وزن ٥٥.


كما حصلت الطالبه منة الله محسن علي الترتيب الرابع في العاب قوي صم وبكم ( جري ١٠٠ متر ).

 

وحصل الطالب بسام محمد حسن حصل علي المركز السادس في رفع اثقال كف بصري وزن ٧٥ كيلو.

وقال الدكتور  حسن الدمرداش رئيس  ، إن هذا المهرجان يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بذوي الهمم،  وفي إطار المشروع القومى للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية ، وعلى دمج كافة أبناء الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية ،  لاستغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .

 

وأضاف أنه لأول مرة يُشارك طلاب الكليات المختلفة من ذوي الإعاقة بهذا اللقاء على مستوى الجامعات المصرية ، وأن  مشاركة الجامعة في هذا اللقاء حتى يندمج الطلاب ذوي الهمم  مع زملائهم الطلاب من الجامعات الأخرى المشاركة في هذا اللقاء.

 

وحث الطلاب على المشاركة ورفع اسم الجامعة بين نظيراتها من الجامعات الأخرى، متمنيًا لهم التوفيق بكافة الأنشطة والمسابقات خلال مشاركتهم باللقاء الرياضي، 

 

وفي نفس السياق ، التقي  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، بالطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة العريش للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١_٢٠٢٢م.

 

وأكد الدكتور حسن الدمرداش ، أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لهم لتحقيق دورهم في الأنشطة الطلابية وأن الجامعة تهدف الي بناء  الشخصية المتكاملة وغرس الانتماء للوطن لدى الطلاب، حيث يتم العمل علي اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية.

 

وطالب رئيس الجامعة بأن يكون للطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية، أكثر نجاحاً في الحياه العملية، وان يتم تأهيلهم  للعمل في إطار الفريق الواحد،  وأن تغرس لديهم مهارات العمل الجماعي.

تكريم طلاب الفائزين الميداليات بارالمبياد

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