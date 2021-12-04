الوطنية للصحافة تنعي هانى رسلان

تنعي الهيئةالوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة ، الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والخبير في الشئون الإفريقية ، الذي وافته المنية صباح اليوم .

وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية المصرية، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

توفى الدكتور هانى رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةً والخبير فى شوون السودان وأفريقيا .. متأثرا باصابته بفيروس كورونا .

وتقدمت الجماعة الصحفية بنعى الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته .

وينعي المجلس الأعلي للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، هاني رسلان الخبير في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.



ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.