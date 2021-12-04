عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة بطريقي المطار وأسيوط الجديدة

حملات النظافة في
حملات النظافة في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع وإزالة المخلفات والقمامة بطريقي المطار وأسيوط الجديدة وذلك حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين والحفاظ على المنظر العام لتلك المناطق الحيوية.

 

عصام سعد: مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسيوط تتجاوز الألف..فيديو

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

 

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود وتكثيف ومضاعفة حجم الأعمال للتخلص من بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة خاصة التي تضر بحالة الطرق من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة.

 

وأشار اللواء عصام سعد، خلال لقائه بعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تعتبر أولوية في خطة العمل بالمحافظة.


وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات لرفع وإزالة المخلفات بطريق مطار أسيوط الدولي الذي يبدأ من قرية منقباد وحتى الوصول إلى مطار أسيوط وذلك بنطاق مركز أسيوط فضلاً عن شن حملات لرفع وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات البناء من كوبري الواسطى وحتى الوصول لمدينة أسيوط الجديدة.

 

وأشار إلى أنه تم استخدام معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وبالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ومركز الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة عمال ومشرفي الوحدات المحلية في هذا النطاق وبمشاركة سيارات وقلابات ولوادر وجليدر ومعدات وحدة الانقاذ السريع لرفع المخلفات المتراكمة.

 

وشدد على استمرار وتكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى لا تتراكم بشكل غير لائق حفاظاً على صحة المواطنين والمنظر العام للشوارع  والميادين.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد طريق مطار أسيوط أسيوط الجديدة إزالة المخلفات

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار بمنفلوط

وفاة فتاة بعد انتشالها من أسفل أنقاض المنزل المنهار في أسيوط

ترشيحاتنا

نمت على الرصيف وبعت جرايد.. حياة محمود عبد العزيز قبل الفن.. نوستالجيا

الدوري الإنجليزي .. تشيلسي يتقدم على وست هام 2-1 في الشوط الأول

ملعون من رحمة الله.. هل دفع إكرامية فى المصالح الحكومية تفسد راتب صاحبها؟

نشرة أخبار العالم.. طوارئ وإغلاق مدارس في إثيوبيا.. فرار جماعي بـ إندونيسيا

تراودني أفكار سيئة خلال الصلاة.. فماذا أفعل؟ الإفتاء توضح الحل

شاهد.. الرئيس الفرنسي يحتسي القهوة فور وصوله إلى السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

الدخول بالملابس الحمراء| رقص وسهر في عيد ميلاد رانيا يوسف

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

أخرهن شيرين.. فنانات لجأن للطبيب النفسي ولم يخجلن

فيديو جراف.. علي يحمله زميله الكفيف من باب الكلية حتى المدرج..تعظيم سلام

فرار جماعي بعد ثوران مفاجئ لبركان في إندونيسيا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ