تأمين في حالة النفوق..البنك الزراعي يكشف طرق التعامل مع قرض مشروع البتلو

قال السيد عرندة، مدير البنك الزراعي بالقليوبية، إن البنك يوفر دعما و فائدة مدعمة لصغار المربين المنتفعين من مشروع تربية البتلو، بقيمة 5%، متابعا: قيمة الفائدة تقل تدريجيا في حالة السداد.

وأوضح "السيد عرندة" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن البنك يقوم بمتابعة دورية للمشروع، بداية من تحصين الماشية والتأكد من خلوها من الأمراض، متابعا: البنك يمتلك وثائق خاصة بالحيوانات لمتابعة عدد رؤوس الماشية.



وأردف: في حالة نفوق الماشية يقوم المربي بالتواصل مع البنك بالشهادات والوثائق، ومن ثم يقوم البنك بصرف تعويضات للمربي، مؤكدا على ان البنك يوفر تأمينا تاما للمربي.



وفي سياق متصل: تحدث ماهر عبد العاطي مدير الإنتاج الحيواني بالقليوبية، عن أهمية مشروع تنمية البتلو، قائلا: تربية الماشية في مصر كانت تتم بعشوائية، ولكن بعد مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الزراعة، نجحنا في سد الفجوة الغذائية للبروتين الحيواني.



وأضاف "ماهر عبد العاطي" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع تربية البتلو ساهم كثيرا في سد الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم وهو ما أدي لتقليل سعر بيع اللحوم.