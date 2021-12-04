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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدوا... الصحة تعلن موعد الحملة القومية ضد شلل الأطفال

تطعيمات الأطفال
تطعيمات الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم ١٩ ديسمبر الجاري وتستمر لمدة ٤ أيام لتطعيم وتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

أوضحت الوزارة، جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، من عمر يوم وحتى 18 شهراً، والتي يتم توفيرها في مراكز ووحدات الصحة الحكومية.

ويتم منح الأطفال من عمر يوم وحتى عام ونصف التطعيمات الإجبارية مجانا في مكاتب ووحدات الحكومة، كما تتميز التطعيمات بمأمونيتها وسلامتها.

ويشار إلى أن الطفل يحصل على جدول للتطعيمات الإجبارية، ويقوم بمتابعته الأطباء والتمريض بالوحدات، كما تقوم الحكومة بعمل حملات للتطعيمات مثل الحصبة وشلل الأطفال والجديرى للحفاظ علي مصر خالية من الأمراض الوبائية.

وكان قد تم تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور.

واتخذت وزارة الصحة والسكان كافة الاستعدادات الخاصة لمواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، حيث أعدت خطة بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية.

وأدرجت وزارة الصحة جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخد الأيسر عند عمر شهرين وعمر 6 أشهر، بالإضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 أشهر، ليصبح التطعيم ضد شلل الأطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.

 

 

 

 

 

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

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