قطاع الأعمال:تصفية شركة خاسرة قريبا..وتحويل أراضي الحديد والصلب للنشاط العقاري

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه جاري تحويل أراضي مصانع الحديد والصلب إلى النشاط العقاري وسيتم طرح الـ 6 مليون متر في مزادات عامة للحصول على أفضل سعر لتلك الأراضي .



وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أموال تلك الأراضي تتجه لتعويضات العاملين قيمتها حوالي 11.25 مليار جنيه ".

وتابع هشام توفيق :" جاري تقييم قيمة أراضي مصانع الحديد والصلب وسيتم تقييم السعر بعد إجراء المزادات ".



واكمل هشام توفيق :" سوف يتم الإعلان قريبا عن تصفية إحدى الشركات الخاسرة، وتم تحديدها بالفعل ".