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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب ليفربول .. نجم ميلان يرفض الاحتفال بصدارة الدوري الإيطالي

صدى البلد

علق الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، على انتصار فريقه (2-0) على ساليرنيتانا، في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وشارك بن ناصر في الشوط الثاني من المباراة، بدلًا من الفرنسي تيموي باكايوكو.

وبهذه النتيجة، صعد ميلان إلى الصدارة مؤقتا بإجمالي 38 نقطة، في حين واصل ساليرنيتانا إخفاقاته بهزيمة جديدة، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط بالقاع.

ونشر بن ناصر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له من المباراة، وكتب عليها: "انتصار مهم ولكن ليس هناك وقت للاحتفال. تنتظرنا معركة جديدة يوم الثلاثاء".

ويلعب ميلان مع ليفربول، الثلاثاء المقبل، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز على ليفربول في المباراة المقبلة من أجل التأهل، على أمل التعادل بين أتلتيكو مدريد وبورتو في المباراة الأخرى، أو فوز الروخيبلانكوس بفارق هدف.

ميلان بن ناصر الدوري الايطالي ليفربول ساليرنيتانا دور المجموعات دوري ابطال أوروبا

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