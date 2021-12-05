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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| القصة الكاملة لطلاق شيرين وحسام حبيب.. محطات مأساوية في حياة فايزة أحمد

حسام - شيرين
حسام - شيرين

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

في عيد ميلادها.. محطات مأساوية في حياة فايزة أحمد

تحل اليوم الاحد 5 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة فايزة أحمد، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1930، لأب سوري في صيدا بلبنان، ورحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر من عام 1983 بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي.


تتجاوز أحزان الانفصال .. شيرين عبد الوهاب تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

 

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ حفلها فى أبو ظبى ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع «إنستجرام».

وعلقت شيرين عبد الوهاب قائلة “ على موعدنا جمهوري الحبيب، وحشتوني ”.

 

نضال الأحمدية : شيرين عبد الوهاب ترفض البكاء وتشعر بوجع وترفض الحديث عن طليقها

كشفت الأعلامية نضال الأحمدية لبرنامج etالعربي عن حالة النجمة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وقالت نضال الاحمدية"شيرين تقاوم كأي زوجة مطلقة، بتشتغل ليل نهار، وصعبان عليها الدنيا كتير، بس قوية وصامدة وترفض البكاء".

 

هند صبري أفضل ممثلة في جوائز فرانكفون للسينما عن نورا تحلم

واصلت النجمة هند صبري، حصدها للجوائز والتكريمات العالمية حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة في جوائز فرانكوفون للسينما عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم والتي تم إعلانها منذ قليل في رواندا حيث تقام دورة العام الحالي.

 

اليوم .. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية

 

يحيي الفنان عمرو دياب حفلًا كبيرًا اليوم  في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا" والذي يشهد عددا من الفعاليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.

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أخبار الفن| القصة الكاملة لطلاق شيرين وحسام حبيب.. محطات مأساوية في حياة فايزة أحمد

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