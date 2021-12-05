تتجاوز أحزان الانفصال .. شيرين عبد الوهاب تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ حفلها فى أبو ظبى ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع «إنستجرام».

وعلقت شيرين عبد الوهاب قائلة “ على موعدنا جمهوري الحبيب، وحشتوني ”.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول حول الطلاق، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء عنوانه: «النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا».

وأكدت النجمة شيرين عبدالوهاب، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول الذي قالت فيه: «فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».



