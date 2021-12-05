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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية

عمرو دياب
عمرو دياب

يحيي الفنان عمرو دياب حفلًا كبيرًا اليوم الأحد في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا" والذي يشهد عددا من الفعاليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.

 

ويشارك في الحفل المطرب العالمي جستن بيبر ، والـ"دي جي" العالمي ديفيد جيتا ، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة بتوقيت المملكة.

 

ومن ناحية أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح قرب طرح أغنيته الجديدة " لو بتحب" ، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى ، وتوزيع عادل حقي .

لو بتحب الهضبة.. عمرو دياب يتصدر تويتر

عمرو دياب يطرح كليب "لو بتحب".. فيديو

وعلى صعيد آخر احتلت أغنية "انت الحظ" للفنان عمرو دياب المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعا على موقع يوتيوب وفقا لتصنيف يوتيوب charts

ومازال عمرو دياب محتلا المركز الأول كأكثر فنان استماعا علي يوتيوب متصدرا قائمة أكثر 100 فنان استماعا في مصر.

 

يذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب المملكة العربية السعودية السعودية جدة جائزة السعودية

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