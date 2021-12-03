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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح كليب "لو بتحب".. فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب، فيديو كليب أغنيته الجديدة "لو بتحب"، مساء اليوم الجمعة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

"لو بتحب" كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع: عادل حقي، ميكس وماستر: أمير محروس، وإنتاج: "ناي".

كما طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية «أنت الحظ»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وحصدت مشاهدات تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال شهر فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدرت أغنية أنت الحظ قائمة الأكثر استماعًا في مصر والوطن العربي، كما تصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعًا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي».

عمرو دياب فيديو كليب جديد اغنية لو بتحب ايمن بهجت قمر الهضبة عمرو دياب

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