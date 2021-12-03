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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لو بتحب الهضبة.. عمرو دياب يتصدر تويتر

صدى البلد

تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب طرح أغنيته الجديدة "لو بتحب" .

وتصدر هاشتاج "لو بتحب الهضبة" قائمة الأكثر بحثًا على "تويتر" عقب طرح الأغنية بساعات قليلة ، حيث طرح الهضبة اليوم أغنية "لو بتحب".

وكان عمرو دياب قد طرح اليوم كليبه الجديد "لو بتحب" ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات السيارات وهو من إخراج طارق العريان.

" لو بتحب" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس.

من ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب حفلًا كبيرًا يوم الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا" الذي يشهد عددا من الفاعليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.

ويشارك في الحفل المطرب العالمي جستن بيبر ، والـ"دي جي" العالمي ديفيد جيتا، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة بتوقيت المملكة.

أحدث أعمال عمرو دياب 

كما طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية «أنت الحظ»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وحصدت مشاهدات تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال شهر فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدرت أغنية أنت الحظ قائمة الأكثر استماعًا في مصر والوطن العربي، كما تصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعًا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي».

 

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