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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توجيه عاجل لرئيس إندونيسيا بعد ثوران بركان سيميرو

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي

وجه الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأحد، بسرعة البحث عن ضحايا ثوران بركان سيميرو وعلاجهم، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير دولة.

وكانت السلطات في إندونيسيا أعلنت اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا في حصيلة وفيات ثوران بركان سيميرو.

شاهد| لقطات مرعبة لحظة انفجار هائل بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية

ارتفاع قتلى ثوران بركان سيميرو إلى 13 شخصاً

وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا إن عدد قتلى ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة يبلغ الآن 13 قتيلا.

وأضاف أنه تم التعرف على اثنين من الثلاثة عشر. ولفتت الوكالة في وقت سابق إلى أن العشرات نُقلوا إلى المستشفى، معظمهم يعانون من حروق.

وقالت وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن عشرة من عمال المناجم حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا تم إجلائهم إلى بر الأمان.

وألقى جبل سيميرو، أعلى جبل في جزيرة جاوة، أبراجًا من الرماد والسحب الساخنة يوم السبت غطت القرى المجاورة في مقاطعة جاوا الشرقية ودفع الناس للفرار في حالة من الذعر.

وقالت السلطات إن الانفجار البركاني قطع جسرا استراتيجيا يربط منطقتين في منطقة لوماجانج القريبة بمدينة مالانج وأدى إلى تدمير المباني.

وفي وقت سابق، ذكر إميل درداك، نائب محافظ جاوة الشرقية، لقناة مترو تي في الإخبارية، أنه تم الإبلاغ عن وفاة واحدة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى اثنين. 

بينما قالت الوكالة إن 35 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس لوماجانج إن 41 شخصًا أصيبوا بحروق.

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