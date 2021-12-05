مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

كشفت فاتن موسى الزوجة السابقة للفنان مصطفى فهمي، أنه تم إحالة الفنان مصطفى فهمي إلى التحقيق في واقعة احتجازها من قبل أفراد لا تعرفهم واستعمال حارس العقار الخاص بها في ترويعها.

وقالت محامية فاتن موسى، إنه تم تحرير محضر في نيابة الدقي بتهمة البلطجة واستعراض القوة والسيطرة بسبب حبس مدام فاتن في شقة الزوجية منذ عصر يوم الأربعاء حتى استغاثتها بالنيابة عن طريق الأنترنت برسالة.

وأوضحت إنه تم تحرير محضر وحبس حارس العقار والبلطجي، بينما كانت أقوال حارس العقار والبلطجي: “مصطفى باشا فهمي بيقول لنا اعملوا كده، إحنا بننفذ أوامر الباشا بتاعنا".

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