احتفالية قادرون باختلاف ..التضامن تحمل ذوي الهمم على "الراس" |ماذا قدمت لهم؟

احتفل العالم قبل يومين باليوم العالمي لـ ذوي الهمم، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى زيادة الوعي بأن الإعاقة هي جزء من حالات الإنسان، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن جميع الأشخاص من مختلف دول العالم قد عانوا خلال مراحل حياتهم من إعاقة سواء كانت الإعاقة دائمة أو مؤقتة.

كما يستهدف اليوم العالمي لذوي الهمم، إقامة الفعاليات التوعوية التي يتم من خلالها تعريف المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة والحقوق التي يجب أن يكفلها لهم المجتمع، ومن أهمها العيش بشكل طبيعي دون أي نوع من أنواع التمييز ضدهم.

ويشارك في الاحتفال بهذا اليوم العديد من الهيئات والجهات الحكومية المهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العمل على انخراطهم في المجتمع، وتعاملهم بالمساواة مع جميع الأفراد في المجتمع دون أي تمييز قد يحدث ضدهم، وذلك في إطار الجهود الدولية للاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم.

وفي هذا الإطار نظمت رئاسة الجمهورية النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف" لـ ذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأت بتلاوة آيات من القرآن تلاها الطفل أحمد.

وعلى مدار سنوات نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم العديد من الجهود والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة نستعرضها في التقرير التالي:

بطاقة الخدمات المتكاملة

تم إصدار ما يقرب من ( 800 ) ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 9/2021 بالإضافة إلى ماتم إصداره من بطاقات خدمات متكاملة من قاعدة بيانات كرامة والقومسيون الطبي المميكن للسيارات المجهزة.

ويتم الحصول على كافة الخدمات والإستحقاقات الواجبة للأشخاص ذوي الهمم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من كافة الوزارات والهيئات، كما أن التطبيق / البرنامج الحالي المعنى بتسجيل الحالات بغرض إستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (تطبيق ذوى القدرات الخاصة) ليس بصورته النهائية ، ومن الوارد بعض الأخطاء عند إجراء عملية طباعة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي حالياً بتطوير هذا التطبيق / البرنامج وتطوير المنظومة بالكامل بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة وسيحل محل التطبيق / البرنامج الحالي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.

- إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية

لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب إتباع الآتي:

يتم الحجز من خلال الموقع الآلكتروني https://pod.mohp.gov.eg/register لتوقيع الكشف الطبي من خلال المستشفيات التابعة ( لوزارة الصحة والسكان – المستشفيات الجامعية – مستشفيات الشرطة – مستشفيات القوات المسلحة ).

تدوين البيانات الأساسية للمتقدم على الموقع ، وتحديد نوع الإعاقة، ومن ثم سيتم تحديد مكان وتاريخ توقيع الكشف الطبى بالمستشفى التى سيتم التوجه لها وفقاً لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي، وكذا والأوراق والفحوصات المطلوب تقديمها خلال توقيع الكشف الطبي فى أقرب لجنة طبية (صورة شخصية - بطاقة الرقم القومي أصل وصورة – الأشعات والتحاليل وفقاً لنوع الإعاقة ) وخلال 10 أيام يتم الاستعلام علي موقع وزارة الصحة والسكان لمعرفة نتيجة الكشف الطبي من القبول أو الرفض.

في حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي rdis.moss.gov.eg ورفع الصورة الشخصية و صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال ويتم حجز موعد لأقرب مكتب تأهيل لمكان السكن.

ستقوم مكاتب التأهيل بالاطلاع على التقارير الطبية المرفوعة على التطبيق لمراجعة الأوراق المرفوعة.

يتم توجيه الشخص المتقدم لمكتب التأهيل فى الميعاد المحدد ومعه عدد3 صور شخصية 46 x وتكون الخلفية بيضاء وأصل وصورة الرقم القومي.

سيتم استكمال كافة الإجراءات من قبل المختصين بمكاتب التأهيل ( أستمارة الخدمات المتكاملة – التقييم الوظيفي) ومن ثم رفع الطلب على التطبيق المعني بذلك ، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

بعد 10 أيام من التقدم لمكتب التأهيل يتم استعلام الشخص المتقدم على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بذلك rdis.moss.gov.eg للقبول أو الرفض.

سيتم تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال المنزل.

الوزارات المتعاونة

الجهات والوزارات التي يتم التعاون معها في منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( المستشفيات الجامعية ).

وزارة الدفاع ( مستشفيات القوات المسلحة.

وزارة الداخلية ( مستشفيات الشرطة ).

إعاقات المرحلة الثانية

الإعاقات التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الثانية من استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وهي:

الإعاقات الحركية. -

الإعاقات الذهنية.

الإعاقات السمعية.

الإعاقات البصرية.

أمراض الدم.

الأعداد المستهدفة ما يقرب من 3.5 إلى 4 ملايين شخص من الأشخاص ذوي الهمم.

امتيازات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

هناك عدد من المميزات لبطاقة الخدمات المتكاملة هي:

الحصول على سيارة مجهزة بعد الكشف الطبي بالمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة.

الحصول على مساعدة كرامة بعد تقديم الأوراق المطلوبة واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالبرامج وبعد عمل الدراسة الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.

تخفيض على وسائل المواصلات العامة ذى مترو الأنفاق وتذكرته بخمسين قرشاً للأشخاص ذوى الإعاقة بجميع الخطوط.

دخول الأندية والحدائق العامة وبعض أندية القوات المسلحة والأماكن الأثرية والثقافية بالمجان.

الإعفاء على ضريبة الدخل للشخص ذوي الهمم ولمن يرعى شخص من ذوي الهمم.

تخفيض على المصروفات الدراسية بموجب بحث اجتماعي.

تخفيض على تذاكر الطيران.

تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة للشخص ذوى الهمم أو لمن يرعى فعلياً شخص ذوى همم.

الشمول بمظلة التأمين صحي في حالة دخول التأمين الصحي الشامل المحافظة الخاصة بك.

الحق في الحصول على وحدات سكنية ( الإسكان الاجتماعى ).

الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5% .

الجمع بين معاشين.

الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات من الأشخاص ذوى الهمم والاقامة بالمدن الجامعية.

الإلتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.

الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم (تأهيل)

هي منصة إلكترونية تهدف إلى ربط الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، لتلبية احتياجاتهم من التدريب والتوظيف، حيث تستهدف مساعدة ودعم الشباب والنساء من ذوي الهمم لتأهيلهم بما يناسب قدراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل، للحصول على وظائف لائقة من خلال إتاحة شبكة خدمات رقمية تضم الجهات المعنية بتقديم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الهمم كنافذة واحدة وبطريقة تفاعلية بين الأطراف.

الخطة المستقبلية