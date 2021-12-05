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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

saib يشارك في مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية البنك المركزي المصري

صدى البلد

يشارك بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، في مبادرة "حياة كريمة"، حيث قام البنك بعقد ندوة تثقيفية بالوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم التابعة لمركز أبنوب في أسيوط وهي واحدة من القرى التي تشملها المبادرة، ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية المخطط تقديمها.

 

وتمت الندوة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة وبحضور عدد من أبناء القرية بالإضافة إلى رئيس وموظفي الوحدة المحلية.

 

وخلال الندوة، تم استعراض مفهوم الشمول المالي وأهميته في تحسين مستوي معيشة المواطنين ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضا التسويق لمنتج saib Mobile Wallet الذى يناسب مختلف شرائح العملاء.

 

ويأتي انعقاد تلك الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي سينظمها البنك خلال شهر نوفمبر في عدة مراكز في محافظات مختلفة مثل الدقهلية والغربية. 

 

و في هذا السياق، أكد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع عمرو نصير، أن مبادرة حياة كريمة من المبادرات القومية العملاقة حيث خصصت الدولة لها أكبر ميزانية لمشروع قومي في تاريخ مصر تتخطى مبلغ  700 مليار جنيه، وتستهدف أكثر من 1367 قرية منتشرة على مستوى الجمهورية على عدة مراحل، بتضافر جهود العديد من الوزارات المعنية، بجانب المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتهدف المبادرة إلي  تحسين مستوى معيشة المواطنين بهذه القري، وبالتالي انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة لهم، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي سوف يؤدي إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر  2030.

 

وتأتي مشاركة البنوك في مبادرة حياة كريمة تحت رعاية البنك المركزي من خلال عدة أنشطة يتم تنفيذها في هذه القري لتحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة وذلك من خلال تحقيق الانتشار الجغرافي من خلال نشر ماكينات الصراف الألي لتقديم خدمات السحب والإيداع ونشر نقاط البيع لدي التجار لتحفيز الدفع الإلكتروني ونشر الخدمات الرقمية، وكذلك تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذه القري ، هذا بالإضافة إلي تقديم البنوك لأنشطة التوعية والتثقيف المالي للمواطنين.

 

كما أوضح محمد على مدير الشمول المالي ببنك  saib أن أوجه مشاركة بنك saib في المبادرة خلال المرحلة الحالية في محافظتي قنا وأسيوط بالإضافة إلي الـ 14 قرية من القري ذات الأولية في محافظات أخري ستكون متنوعة ومختلفة، حيث سيشارك البنك بسلسلة من الندوات التثقيفية تستهدف استعراض البرامج التمويلية والمصرفية لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى توعية سكان القرى بالمبادرات والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة. 

 

هذا كما سيقوم البنك بتركيب ماكينات الصراف الآلي لإتاحة كافة خدماته المالية والبنكية وتيسير حصول سكان تلك القرى على المعاملات المالية للتغلب على الصعوبات التي قد تواجههم في عمليات السحب والإيداع النقدي.

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