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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رين يقسو علي سانت إتيان ويهزمه 5- صفر بالدوري الفرنسي

صدى البلد

 سجل مارتن تيريير ثلاثة أهداف (هاتريك) وقاد فريقه رين لاكتساح مضيفه سانت إتيان 5 /صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت الجولة فوز موناكو على ميتز 4 / صفر ومونبيلييه على كليرمون فوت 1 / صفر، وفوز نانت على لوريان بذات النتيجة، وأنجيه على ستاد ريمس 2 / 1، وستراسبورج على نيس 3 / صفر.

وجاءت الأهداف الثلاثة لتيريير في الدقائق 22 و28 و48.

وجاء الهدف الرابع لرين بنيران صديقة وأحرزه  يوفان ماكون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45 وتكفل ليزلي أوجوتشوكو بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد رين إلى 31 نقطة ليقفز للمركز الثاني متأخرا بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.. وتوقف رصيد سانت إتيان عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.
 

مارتن تيريير رين الدوري الفرنسي موناكو مونبيلييه

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