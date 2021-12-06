عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط حافظا

حلم تحقق.. نوسة الجبالي: فرحانة وثقتي في نفسي زادت لما شفت الرئيس السيسي

صدى البلد

"لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حلم تحقق لي اليوم سأعيش  فخورة بأنني شرفت بلقاء الرئيس".. هكذا وصفت إيناس الجبالي أو “نوسة ٢٧ عاما" ابنة قريه الإسماعيلي بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وبطلة الجمهورية في ألعاب القوى ورفع الأثقال، فرحتها بمشاركتها في  احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وكشفت إيناس الجبالي في تصريح لـ “صدى البلد”، أنها سعيدة جدا عن مشاركتها اليوم في احتفاليه “ قادرون باختلاف" بعد ترشيح وزارة الشباب والرياضة لها للمشاركة في هذا الحفل باعتبارها أحد أبطال ذوي الهمم.

وأوضحت أنها تعد أول فتاة من قصار القامة،  قد شاركت بالاحتفالية  كمذيعة ومقدمه للحفل مما زاد من شعور الثقة بداخلها وفور مشاهدتها  للرئيس الجمهورية قامت برفع أيديها فرحا برؤيته.

وأشارت إلى أنها وجدت الكثير من الصعاب، وتحدت الجميع حتى أصبحت بطلة مصر في رفع الأثقال وألعاب القوى ورئيس جمعية متحدي الإعاقة ومؤسس أول فريق كرة القدم الأقزام على مستوى الجمهورية،  كما واجهت  العديد من الصعوبات والتحديات أبرزها التنمر لكن قررت أن تكون مثالاً ونموذجاً لعالم قصار القامة، وبمساعدة والدها والكابتن محمد خليل اختارت أن تكون بطلة في رفع الأثقال وتحقيق البطولات.

 وعبرت عن فرحه جميع المشاركين بالاحتفالية بوجودهم مع رئيس الجمهورية ومشاعر الفرحة واستماعه لهم بصدر رحب.

 

أقرأ أيضا 

منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.. محافظ دمياط تناقش موقف الطلبات المقدمة لإدخال المرافق

 

دمياط الشباب والرياضة رفع الاثقال ذوى الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل

موضوعات متعلقة

4 حالات قد يكون التهاب الحلق مميت

ترشيحاتنا

المحجوب يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سحب المرتزقة الأتراك من ليبيا

التضامن الاجتماعي: أحيي الرئيس السيسي على كل ما يقدمه لدعم ذوي الهمم

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 6 ديسمبر

شطة: كأس الأمم الأفريقية ستلغى فى هذه الحالة

أول مضيفة طيران من ذوي الهمم باكية: ماما وقفت جمبي من صغري

هذا ما قاله الرسول عن قيام الليل.. ثواب عظيم عند الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ