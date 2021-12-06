حلم تحقق.. نوسة الجبالي: فرحانة وثقتي في نفسي زادت لما شفت الرئيس السيسي

محافظة دمياط حافظا

"لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حلم تحقق لي اليوم سأعيش فخورة بأنني شرفت بلقاء الرئيس".. هكذا وصفت إيناس الجبالي أو “نوسة ٢٧ عاما" ابنة قريه الإسماعيلي بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وبطلة الجمهورية في ألعاب القوى ورفع الأثقال، فرحتها بمشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وكشفت إيناس الجبالي في تصريح لـ “صدى البلد”، أنها سعيدة جدا عن مشاركتها اليوم في احتفاليه “ قادرون باختلاف" بعد ترشيح وزارة الشباب والرياضة لها للمشاركة في هذا الحفل باعتبارها أحد أبطال ذوي الهمم.

وأوضحت أنها تعد أول فتاة من قصار القامة، قد شاركت بالاحتفالية كمذيعة ومقدمه للحفل مما زاد من شعور الثقة بداخلها وفور مشاهدتها للرئيس الجمهورية قامت برفع أيديها فرحا برؤيته.

وأشارت إلى أنها وجدت الكثير من الصعاب، وتحدت الجميع حتى أصبحت بطلة مصر في رفع الأثقال وألعاب القوى ورئيس جمعية متحدي الإعاقة ومؤسس أول فريق كرة القدم الأقزام على مستوى الجمهورية، كما واجهت العديد من الصعوبات والتحديات أبرزها التنمر لكن قررت أن تكون مثالاً ونموذجاً لعالم قصار القامة، وبمساعدة والدها والكابتن محمد خليل اختارت أن تكون بطلة في رفع الأثقال وتحقيق البطولات.

وعبرت عن فرحه جميع المشاركين بالاحتفالية بوجودهم مع رئيس الجمهورية ومشاعر الفرحة واستماعه لهم بصدر رحب.

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