افتتاح الجمعية العلمية للقياس والتقويم التابعة لاتحاد الجامعات العربية بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، مقر الجمعية العلمية للقياس والتقويم التابعة لاتحاد الجامعة العربية بإدارة تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس ، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و أ.د. منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس والأمين العام للجمعية ، وبحضور لفيف من العمداء والوكلاء ونخبه من الخبراء والمتخصصين في مجال القياس والتقويم محليًا وإقليميًا بالإضافة إلي مشاركة عدداً من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر الفيديوكونفرنس.

كما قام الحضور بجولة تفقدية بالمكان ، وأشاد ا.د. عمرو عزت سلامة بما تشهده جامعة عين شمس من تطويرات ، معبرا عن سعادته باستضافة جامعة عين شمس لمقر جمعية القياس والتقويم .

وأوضحت أ.د. منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس والأمين العام للجمعية أن الجمعية العلمية للقياس والتقويم تعد الأولي من نوعها بين الجامعات العربية ، وتهدف إلي الارتقاء بمستوى منظومة القياس والتقويم وتقديم حلول متكاملة لتطوير المنظومة بالجامعات العربية إسهامًا في تحقيق العدالة والشفافية وجودة التعليم ، بالإضافة إلى نشر ثقافة القياس والتقويم و التواصل العلمي والمهني للمهتمين بتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية وإعداد كوادر علمية وتنفيذية لتطوير عملية التقويم.

وأضافت أن الجمعية تقوم بتقديم خدمات مختلفة منها ورش العمل والدورات التدريبية في مجال القياس والتقويم و اعداد وتعميم دليل القياس والتقويم المعتمد من اتحاد الجامعات العربية وجامعة عين شمس ، إلى جانب تبادل الخبرات من خلال الزيارات العلمية والإصدارات البحثية وعقد المؤتمرات وأيضاً الدعم الفني لإنشاء كيانات متخصصة في مجال القياس والتقويم.

من الجدير بالذكر أن مجال القياس والتقويم يعد ذو الأهمية الكبرى للطالب حيث يتحدد مستقبله وفقًا لدرجاته وتقديراته بالإضافة إلى تقييم العملية التعليمية وأداء عضو هيئه التدريس من خلال عملية القياس والتقويم، فضلًا عن أن عمليه القياس والتقويم تعمل على تحقيق العدالة والشفافية مما يجعل المؤسسة التعليمية تقع ضمن مصاف التميز.