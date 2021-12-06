السيسي بيقول انتباه.. تعليق عمرو أديب على قادرون باختلاف

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باحتفالية قادرون باختلاف، والتي انطلقت بحضور وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحب ذوى القدرات، وسعيد بهم.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن الدولة مهتمة بذوى الهمم، لافتا إلى أن هذة الاحتفالية تعني انه على الجميع أن يقومون بدورهم في كل مكان في مصر مع أصحاب الهمم وذوي القدرات.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنها دعوة للناس تهتم وتنظر لهم نظرة حقيقية، ووجود الرئيس السيسي في هذا الاحتفال ليس الهدف منه الاحتفال، ولكن نقل رسالة للمجتمع، وهي النظر لحقوق ذوى الهمم، مستدركا أنه يجب أن يحصلون على حقوقهم، والرئيس السيسي يقول للجميع انتباه وخلو بالكم من هذا الأمر.