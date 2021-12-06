نشرة العالم|اعتداء جنسي علي زوجة نتنياهو.. إجراء حاسم ضد تعليقات مناهضة للإسلام بالكونجرس.. وتحذير عاجل بشأن متحور أوميكرون

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اتهام إسرائيلي بالاعتداء الجنسي على زوجة نتنياهو

أدعت محكمة في تل أبيب، اليوم الأحد، على رجل إسرائيلي، هدد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بالاعتداء الجنسي.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها، اليوم الأحد، أن الرجل اتهم جراء تهديده بالاعتداء الجنسي على زوجة نتنياهو من خلال تغريدة نشرها على "تويتر" عام 2019 قال فيها إنه "وطني للغاية" لدرجة أنه "سيعتدي جنسيا" علي زوجة رئيس الوزراء آنذاك.

وتم توجيه لائحة اتهام للرجل اليوم الأحد بتهمة التحرش بسبب التغريدة التي هدد فيها بشكل واضح بالاعتداء الجنسي على زوجة رئيس الوزراء السابق.

وتم اتهام بوعز دروري، من سكان مدينة جفعاتايم المركزية، في محكمة الصلح في تل أبيب بسبب التغريدة التي نشرها في عام 2019 حيث كان لديه حوالي 1000 متابع على "تويتر"، وجاء في لائحة الاتهام: "وفقا للقانون، تحرش المدعى عليه جنسيا بسارة نتنياهو من خلال مخاطبتها بازدراء ومعاملة مهينة لجنسها وحياتها الجنسية" حسب ما أفاد التقرير.



فتاة تترجل من سيارتها وترقص بشكل فاضح في الشارع.. ماذا فعلت الشرطة السعودية؟

تداول مغردون ومدونون في السعودية ، فيديو أثار الجدل لفتاة ترقص بشكل فاضح في شارع عام بالعاصمة الرياض.

ووثق الفيديو فتاة لا يعرف إذا كانت سعودية أم لا، حيث ترجلت من السيارة ثم بدأت ترقص وتتمايل بشكل فاضح.

كما ظهرت في الفيديو، وهي ترتدي ملابس ضيقة جدا وكاشفة عن شعرها، فيما ندد العديد من السعوديين بهذا المشهد، وطالبوا السلطات بالتدخل والقبض على الراقصة والرجل الذي كان معها.



تغيير قواعد اللعبة.. بريطانيا تطرح أول أقراص لعلاج كورونا في هذا الموعد

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تطرح وزارة الصحة البريطانية، أول علاج منزلي على شكل حبة مضادة لـ فيروس كورونا قبل الكريسماس.

وأشارت أن العلاج الجديد يستهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا أمام الفيروس، وخاصة المتحور الجديد ”أوميكرون“ شديد العدوى.

وذكرت صحيفة ”ديلي تلجراف“ أن وزير الصحة ساجيد جافيد، سيعلن قريبًا عن إطلاق الدواء المعروف باسم ”لاجيفرو“ الذي،سيغير قواعد اللعبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا، هي أول دولة في العالم تقوم بترخيص الدواء الجديد، الذي ستوزعه وزارة الصحة على المعرضين للفيروس، أو ضعاف المناعة أو المصابين، بعد فحصهم بـ48 ساعة



أمريكا تعلن عن عالم بلا إتفاق نووي.. وإيران تكشف عن توجهها للشرق

أعلن مسؤول أمريكي بارز أن بلاده تستعد لاحتمال عدم العودة نهائيا إلى الاتفاق النووي، قائلا إن واشنطن تأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار، فيما قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني إن فريق التفاوض الإيراني في محادثات فيينا يتمتع "بكامل الصلاحيات".

وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحات نشرتها وكالة إرنا الرسمية مساء أمس السبت، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فيينا، فإن بلاده ستتوجه نحو الصين والهند لتحقيق مصالحها".

اعتبر المسئول الإيراني أن "القوة الاقتصادية تتجه الآن نحو الصين والهند"، مضيفا " لذا إذا لم يكن هناك اتفاق، فيمكننا الحصول على مصالحنا من هذا الجانب".

فيما شدد رئيس مكتب الرئيس الايراني غلام حسين إسماعيلي على أن بلاده "جادة تماما" في المحادثات الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

وأكد أن الهدف النهائي لبلاده في المفاوضات هو "إلغاء كل إجراءات الحظر".

من جانبه، أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تسعى إلى العودة إلى الإتفاق النووي، لكنها في الوقت عينه "تستعد لعالم لا عودة فيه إلى هذا الاتفاق".





كوريا الشمالية تكشف عن الجاني الحقيقي في تدمير الاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن أمريكا هي الجاني الحقيقي في تحفيز سباق التسلح وتدمير الاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، قالت وزارة الخارجية بكوريا الشمالية في مقال بعنوان "أمريكا هي مدمرة السلام والاستقرار الإقليميين، إن أمريكا تحرض على سباق التسلح المتهور في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال اتباع سياسة خارجية أحادية الجانب وغير عادلة".



ليبيا.. محكمة سبها تلزم المفوضية العليا بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات

ألزمت محكمة استئناف سبها، اليوم "الأحد"، المفوضية العليا للانتخابات الليبية بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، وذلك بحسب قناة العربية.

وفي وقت سابق، خص سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل "قضاة ليبيا" بالشكر وقال إنهم "غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق".

كانت محكمة الاستئناف، قررت يوم الخميس الماضي بعد محاولات فاشلة للاجتماع بكامل أعضائها، قبول طعن محامي سيف الإسلام في قرار المفوضية الليبية العليا للانتخابات بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، استنادا إلى ما وصف بإدانة سابقة.



مليار دولار.. ترامب يقتحم عالم السوشيال ميديا

أعلنت شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديدة للتواصل الاجتماعي أنها جمعت مليار دولار من المستثمرين قبيل الطرح المزمع لأسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، تعمل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على تدشين تطبيق للتواصل الاجتماعي يحمل اسم "تروث سوشيال" في وقت مبكر من العام المقبل.

ويأتي هذا في وقت لا يزال ترامب فيه محظوراً من استخدام تويتر وفيسبوك في أعقاب الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونجرس الأمريكي في يناير الماضي.

وقال ترامب إن "مبلغ المليار دولار يرسل رسالة مهمة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مفادها أن الرقابة والتمييز السياسي يجب أن ينتهيا".

وأضاف "مع توسع الميزانية العمومية لدينا، فإن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ستكون في وضع أقوى للرد على طغيان شركات التقنية الكبرى".



مصدر قلق.. تحذير عاجل من مكتشف سلالة أوميكرون الجديدة

حذر العالم “سيخوليلي مويو”، مكتشف سلالة “أوميكرون” الجديدة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، من سرعة المتحور التي غير بها نمطه غير المعتاد من الطفرات، مؤكدا أنه مصدر قلق.

وتثير سرعة الطفرات أيضاً أسئلة حول كيفية تطور المتغير، والتي تضيف إلى اللغز المتعلق بمدى إمكانية انتقاله.

يشار إلى أن “مويو”، عمل مديرا بمختبر بوتسوانا هارفارد المرجعي لفيروس نقص المناعة البشرية وزميل باحث في جامعة هارفارد.

وفي السياق، قالت مدرسة تشان للصحة العامة، إن الفيروسات لا تراكم الطفرات في خطوة واحدة، ونظراً للنقص العالمي في التسلسل المناسب لفيروس كورونا، من الصعب جداً الحصول على فهم جيد لمدى تطور متغير أوميكرون، وفقًا لقناة "العربية".



هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية لاستهداف المدنيين في المملكة.

والجمعة، أعلن التحالف العربي أنه نفذ 13 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف هذه "أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".



بعد تعليقات مناهضة للإسلام بالكونجرس.. إلهان عمر: بيلوسي ستتخذ إجراء حاسما

قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، إنها تثق بأن رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي، ستتخذ "إجراء حاسما" ضد النائبة الجمهورية لورين بويبرت بعد حديثها عنها الذي شابه الترهيب بالإسلام.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، وصفت بويبرت إلهان وهي مسلمة مولودة في الصومال، بأنها عضو في "جماعة جهادية" وذلك خلال لقاء في الشهر الماضي في ولاية كولورادو التي تمثلها في الكونجرس.

وقالت بويبرت أيضا إنه لا خوف من ركوب مصعد في الكونجرس مع إلهان إذا لم تكن تحمل حقيبة ظهر.

واعتذرت بويبرت، وهي مشرعة في الفترة الأولى لها، عما بدر منها، لكن اتصالا هاتفيا بين الاثنتين انتهى وهما على خلاف عندما لم تبد بويبرت أي ندم.



إيران: وقعنا اتفاقيات بأرقام ضخمة مع دول المنطقة ولم نعلن عنها

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن رفع العقوبات عن إيران وتحييدها هو أولوية حكومته في الوقت الحالي.

وفي حوار تلفزيوني، قال رئيسي:"لقد أقمنا معسكرا لتحييد العقوبات ونحن جميعا نعمل هناك".

وأضاف رئيسي أن حكومته تسعى بقوة لرفع العقوبات، لكنها لن تربط ميزانية واقتصاد البلاد بالمفاوضات بأي شكل من الأشكال.

وأشار رئيسي إلى أن انخراط إيران في المفاوضات يعد أمراً مفاجئاً للغرب خاصة مع تولي حكومة متشددة السلطة، حيث قال إن "الغرب اعتقد أننا لن نشارك في مفاوضات".

مدافع مياه وغاز مسيل.. بروكسل تتحول لساحة حرب بسبب قيود كورونا

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، احتجاجًا على القيود الجديدة لـ فيروس كورونا.

واشتبكت مجموعة من المتظاهرين مع الشرطة البلجيكية التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وتحولت شوارع بروكسل إلي "ساحة حرب".

وأفادت تقديرات الشرطة، بأن نحو ثمانية آلاف شخص نزلوا في متنزهاتهم في احتجاجات الشوارع في بروكسل، اليوم الأحد، وأدان المشاركون سياسات الحكومة بشأن قيود فيروس كورونا، بما في ذلك التطعيم وإطلاق بطاقة الصحة، والتي يزعمون أنها تنتهك حقوق الإنسان والحريات.

وتمت مرافقة المتظاهرين من قبل قوة شرطة كبيرة، مع استمرار الحدث بشكل سلمي بشكل عام، ولم يتم الإبلاغ إلا عن إلقاء أشياء متفرقة على الضباط.

وشوهد المتظاهرون يحملون لافتات متنوعة كتب عليها “متحدون من أجل حريتنا وحقوقنا وأطفالنا” وما شابه ذلك.